Domínguez prega cautela e prioriza elenco atual do Atlético antes da janela

Treinador reforça foco no trabalho semanal e evita projeções sobre reforços antes da abertura da janela - (crédito: Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

O técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, adotou um discurso cauteloso ao abordar a próxima janela de transferências. O treinador destacou a necessidade de focar no desempenho da equipe com os jogadores já disponíveis no elenco, evitando antecipar movimentações no mercado.

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Além disso, a janela de transferências será aberta no dia 10 de julho e seguirá até 2 de setembro. Mesmo com o planejamento em andamento, Domínguez reforçou que ainda há uma sequência significativa de partidas antes desse período, o que mantém o foco total no trabalho diário no clube.

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Conversas internas e planejamento

Durante entrevista, o treinador confirmou que mantém diálogo constante com a diretoria atleticana. Ainda assim, ele evitou criar expectativa sobre reforços imediatos e ressaltou a importância da preparação ao longo das semanas de trabalho no CT.

"Ficou longe a janela da metade do ano. Quantos partidas ainda tem? 15? Mais ou menos. Na Argentina, tem um campeonato de 15 partidas. Pode acontecer qualquer coisa. O diagnóstico nós temos. Eu falo muito com o Paulo e com o Pedro (Daniel). Mas, de novo, a janela da metade do ano fica longe.", declarou.

Enquanto isso, o Atlético já realizou sete contratações na temporada. Entre os reforços, Renan Lodi e Victor Hugo assumiram papel de titulares, enquanto outros nomes ainda buscam maior espaço na equipe ao longo das competições.

Por outro lado, o clube já definiu algumas prioridades para a próxima janela. A diretoria pretende buscar um zagueiro e avalia a chegada de um volante com características defensivas, mantendo alinhamento com a comissão técnica.

Ainda assim, o planejamento financeiro limita investimentos mais elevados. O Atlético trabalha com orçamento controlado e não projeta contratações de alto custo, mantendo a estratégia de ajustes pontuais para a sequência da temporada.