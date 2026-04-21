Rochet tem lesão confirmada e desfalca o Internacional por até 15 dias

De molho, arqueiro colorado só poderá voltar no dia 9 de maio, contra o Coritiba - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional terá um desfalque confirmado para a sequência da temporada 2026. O goleiro Sergio Rochet sofreu uma distensão muscular na panturrilha direita e ficará fora por até 15 dias. A lesão é considerada leve, mas exige cuidados e afasta o uruguaio dos próximos compromissos do clube no período.

Além disso, o prazo de recuperação indica retorno apenas na primeira quinzena de maio. A expectativa interna aponta para a possível volta no confronto contra o Coritiba, no dia 9 de maio, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, a comissão técnica reorganiza o setor defensivo sem o titular.

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Substituição imediata no gol

Com a ausência de Rochet, Anthoni volta a assumir a posição como titular do Inter nos próximos jogos. O goleiro já vinha sendo utilizado e terá sequência neste momento da temporada. No entanto, após a derrota para o Mirassol, o desempenho recente gerou indignação por parte dos torcedores presentes no Beira-Rio.

Enquanto isso, o departamento de futebol acompanha a evolução clínica do camisa 1. O planejamento prevê cautela no retorno para evitar agravamento da lesão, especialmente em um calendário com jogos consecutivos. O controle de carga será determinante ao longo do processo.

Por outro lado, Rochet segue como nome recorrente nas convocações da seleção uruguaia. O goleiro deve integrar a lista comandada por Marcelo Bielsa visando compromissos internacionais, mantendo disputa por posição com Muslera. A lesão não altera o cenário de médio prazo na equipe nacional.

Além do goleiro, o Colorado também monitora a situação de outros atletas do elenco. O lateral-esquerdo Matheus Bahia, por exemplo, apresenta evolução física e pode ficar à disposição para o confronto contra o Botafogo, no Mané Garrincha. A definição ocorrerá após as próximas atividades no CT Parque Gigante.