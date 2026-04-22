Spinelli encerra jejum e aproveita chance no ataque do Vasco

Spinelli foi decisivo na vitória do Vasco sobre o Paysandu e acirrou a disputa no ataque - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Spinelli aproveitou a oportunidade como titular e acirrou a disputa no ataque do Vasco. Afinal, o centroavante argentino marcou os dois gols da vitória do Gigante da Colina sobre o Paysandu por 2 a 0, nesta última terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Dessa forma, ele encerrou o jejum de cinco jogos e voltou para a briga com David e Brenner.

"Os camisas 9 são muito cobrados no mundo todo. Os torcedores esperam que façam os gols. O Spinelli aproveitou a oportunidade. Eu faço rodízios e falo para eles estarem preparados. Ele brigou bastante com os zagueiros adversários. Foi importante. Não dá para colocar em campo sempre a mesma equipe. Estou rodando o grupo e estão dando conta do recado", disse Renato Gaúcho.

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Spinelli não marcava há cinco jogos. Contratado no início deste ano, o centroavante argentino custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões) junto ao Independiente del Valle, do Equador. Desde a sua chegada, ele soma 13 jogos, quatro gols e uma assistência. Contudo, ficou atrás de David e Brenner na disputa no ataque, por opção técnica. No entanto, recuperou a confiança com os gols.

Com o resultado, o Vasco largou na frente na Copa do Brasil. Dessa forma, pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase. O jogo de volta será realizado no dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.