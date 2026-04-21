Clubes da Championship rejeitam versão simplificada do VAR

Os clubes da Championship, a segunda divisão inglesa, decidiram barrar a implementação de uma versão mais simples do VAR a partir da próxima temporada. A proposta havia sido apresentada pelo comitê de arbitragem da English Football League, responsável pelas divisões inferiores do futebol na Inglaterra.
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A ideia era adotar um modelo mais barato que o VAR tradicional, com número limitado de revisões solicitadas pelos treinadores em lances polêmicos. Mesmo assim, a proposta não agradou e acabou rejeitada em votação pelos clubes.
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Entre os principais motivos para a decisão estão o receio de interrupções frequentes no jogo, a perda de ritmo das partidas e os custos envolvidos na instalação e manutenção da tecnologia.
Dessa maneira, a Championship seguirá sem VAR na temporada 2026/27, mantendo apenas o uso da tecnologia de linha do gol.
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