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Clubes da Championship rejeitam versão simplificada do VAR

Proposta mais barata é barrada por preocupação com custos e interrupções, e liga seguirá sem tecnologia na temporada 2026/27

Clubes rejeitam proposta do VAR simplificado, mantendo apenas a tecnologia de linha do gol - (crédito: Foto: Stu Forster/Getty Images)
Clubes rejeitam proposta do VAR simplificado, mantendo apenas a tecnologia de linha do gol - (crédito: Foto: Stu Forster/Getty Images)

Os clubes da Championship, a segunda divisão inglesa, decidiram barrar a implementação de uma versão mais simples do VAR a partir da próxima temporada. A proposta havia sido apresentada pelo comitê de arbitragem da English Football League, responsável pelas divisões inferiores do futebol na Inglaterra.

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A ideia era adotar um modelo mais barato que o VAR tradicional, com número limitado de revisões solicitadas pelos treinadores em lances polêmicos. Mesmo assim, a proposta não agradou e acabou rejeitada em votação pelos clubes.

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Entre os principais motivos para a decisão estão o receio de interrupções frequentes no jogo, a perda de ritmo das partidas e os custos envolvidos na instalação e manutenção da tecnologia.

Dessa maneira, a Championship seguirá sem VAR na temporada 2026/27, mantendo apenas o uso da tecnologia de linha do gol.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 21/04/2026 21:26
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