Copa do Brasil: Botafogo sofre, mas vence Chapecoense no jogo de ida

Diferentemente do fim de semana, o Botafogo encontrou dificuldades, mas voltou a vencer a Chapecoense por 1 x 0, nesta terça-feira (21/4), no Nilton Santos, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O experiente Alex Telles apareceu como centroavante e marcou, aos 45 minutos, para garantir a vitória.
O alvinegro, aliás, teve o controle na maior parte do jogo, porém desperdiçou oportunidades e poderia sair com vantagem ainda maior. Do outro lado, o Verdão do Oeste apostou nos contra-ataques e também conseguiu emplacar chances, mas não teve sucesso nas conclusões.
Com o resultado, o Botafogo pode até empatar que avança à próxima fase da Copa do Brasil. Caso a Chape vença por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis. Os times, portanto, voltam a se enfrentar no dia 14 de maio, às 18h, na Arena Condá.
Dentro de seus domínios, o Botafogo se lançou ao ataque desde o começo, como era de se esperar. O time alvinegro chegou a ter boas chances, mas parou na defesa catarinense, muito bem postada. A melhor oportunidade foi logo no começo, aos seis minutos, quando Kadir parou na trave, e Júnior Santos, no rebote, mandou para fora. Faltou caprichar mais na hora do último passe.
Outras oportunidades surgiram, mas não tão claras, e o pé não estava calibrado. O time de Fábio Matias, por sua vez, apostou em contra-ataques e jogadas rápidas de transição, tentando surpreender os donos da casa. A melhor chance foi com Bruno Pacheco, que recebeu na esquerda e tentou o cruzamento rasteiro. A bola passou por todo mundo e saiu.
Na segunda etapa, os times mantiveram a mesma postura: o Botafogo com a posse de bola e rondando a área, enquanto a Chape nos contra-ataques. No entanto, os alvinegros encontraram dificuldades para se infiltrar na defesa catarinense. Uma das grandes chances foi com Matheus Martins, que passou no meio de dois e tentou o passe para Kadir na pequena área, mas a defesa da Chape afastou a bola.
O Verdão do Oeste, entretanto, conseguiu responder ainda mais com perigo. Após cobrança de escanteio na área, Marcinho encheu o pé e, por pouco, não balançou as redes. Pouco tempo depois, Garcez recebeu a bola livre na área após cruzamento e chutou por cima do gol.
Após essa sequência, o Botafogo assustou duas vezes, com finalização de Montoro na trave. A outra foi com Vitinho, que chutou prensado; a bola foi lentamente em direção ao gol, mas Bruno Pacheco cortou em cima da linha, e o goleiro Anderson fez a defesa.
A partir daí, o time de Franclim Carvalho ficou maior tempo no setor de ataque, mas a Chape assustou em chute na trave de Ênio após contra-ataque. No lance seguinte, Montoro chegou sozinho, mas o goleiro Anderson Gomes chegou no abafa para afastar o perigo.
Nos minutos finais, o Botafogo começou a empilhar cruzamentos para dentro da área. E, de tanto insistir, conseguiu o gol de honra e foi premiado. Vitinho faz belo cruzamento na segunda trave e encontrou Alex Telles, que chegou cabeceando para o chão para abrir o placar. O goleiro Anderson até toca na bola, mas não consegue fazer a defesa. Um resultado justo por conta da postura do time.
BOTAFOGO 1×0 CHAPECOENSE
Jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil
Data: 21/4/2026
Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
Público/Renda: 26.001 presentes / R$ 812. 660,00
Gols: Alex Telles, 45’/2°T (1-0);
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos, Caio Roque (Alex Telles, 10’/2°T); Allan (Medina, 26’/2°T), Danilo, Montoro; Matheus Martins (Edenílson, 26’/2°T), Júnior Santos (Arthur Cabral, 18’/2°T), Kadir (Joaquín Correa, 26’/2°T). Técnico: Franclim Carvalho.
CHAPECOENSE: Anderson, Marcos Vinícius, Victor Caetano, Rafael Thyere (Bruno Leonardo, 18’/2°T), Eduardo Doma, Bruno Pacheco (Walter Clar, 27’/2°T); Camilo, Jean Carlos (Rubens, 27’/2°T), Higor Meritão; Garcez (João Vitor, 44’/2°T) e Marcinho (Ênio, 27’/2°T). Técnico: Fábio Matias.
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Cartão Amarelo: Caio Roque, Montoro (BOT), Camilo, Rafael Thyere, Marcinho (CHA)
Saiba Mais
- Esportes Grêmio bate o Confiança e larga em vantagem na Copa do Brasil
- Esportes Clubes da Championship rejeitam versão simplificada do VAR
- Esportes São Paulo perde gols, ouve vaias, mas vence Juventude na Copa do Brasil
- Esportes Cartel agressivo impulsiona Henerson Neném no Fight do Milhão
- Esportes Campeonato Brasileiro reúne a elite dos saltos ornamentais no DF
- Esportes Domínguez prega cautela e prioriza elenco atual do Atlético antes da janela