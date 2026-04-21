Grêmio bate o Confiança e larga em vantagem na Copa do Brasil

O Grêmio estreou na Copa do Brasil de 2026 com uma vitória por 2 x 0 sobre o Confiança, na noite desta terça-feira (21/4), na Arena. Em um confronto que marcou a entrada dos clubes da Série A na competição, o Imortal precisou de paciência para superar o bloqueio defensivo do time sergipano.
O segundo e decisivo jogo será em 14 de maio, às 19h, no Batistão, em Aracaju.
Mesmo com a expulsão do zagueiro Ícaro ainda no primeiro tempo, o Tricolor só encontrou o caminho das redes na etapa final. E isso, claro, após as alterações táticas de Luis Castro que deram mais agressividade ao sistema ofensivo gaúcho.
A primeira etapa apresentou um Grêmio ansioso e um Confiança perigoso nos contra-ataques. Aos 37 minutos, o árbitro utilizou o VAR para expulsar Ícaro após entrada dura em Gabriel Mec, deixando o Dragão com um atleta a menos.
O cenário parecia ideal, mas o time de Porto Alegre seguiu desperdiçando chances claras, incluindo um lance inacreditável em que a bola parou na trave e na defesa milagrosa de Rafael Pascoal. A impaciência da torcida ecoou nas arquibancadas até o intervalo, refletindo a dificuldade em criar espaços.
Na volta para o segundo tempo, a entrada de Braithwaite mudou a dinâmica do jogo. Aos 10 minutos, o Grêmio finalmente abriu o placar. Gabriel Mec avançou pela direita e serviu Braithwaite, que finalizou rasteiro para o desvio certeiro de Carlos Vinícius na pequena área. O gol acalmou os ânimos e transformou a partida em um "ataque contra defesa" absoluto. O Confiança, exausto pela inferioridade numérica, abdicou de atacar e tentou apenas minimizar o prejuízo para o jogo de volta.
O placar ganhou contornos finais aos 25 minutos. Arthur conduziu a bola pelo meio e acionou Amuzu, que cortou para o pé direito e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Pascoal. O Grêmio ainda buscou o terceiro gol e chegou a balançar as redes novamente com Carlos Vinícius.
Contudo, a arbitragem anulou o lance por um toque de mão do atacante. Com o resultado, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença no Sergipe para avançar às oitavas de final da competição milionária.
GRÊMIO 2 x 0 CONFIANÇA
Copa do Brasil 5ª fase (Ida)
Data e hora: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Gols: Carlos Vinícius, 10’/2ºT (1-0); Amuzu, 25’/2ºT (2-0)
GRÊMIO: Weverton; Pavón (Leonel Pérez, Intervalo), Viery, Gustavo Martins e Pedro Gabriel (Wagner Leonardo, 35’/2ºT); Nardoni (Braithwaite, Intervalo), Arthur e Gabriel Mec (Tetê, 19’/2ºT); Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius (André, 28’/2ºT). Técnico: Luís Castro.
CONFIANÇA: Rafael Pascoal; Weriton (Mandovani, 46’/2ºT), Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Lorran (PH, 34’/2ºT), Renilson e PK (Guilherme Nunes, 11’/2ºT); Gabriel Zeca, Danielzinho (Valdir Júnior, 11’/2ºT) e João Pedro (Maikon Aquino, 34’/2ºT). Técnico: Cláudio Caçapa.
Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
Quarto Árbitro: Roger Goulart (RS)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões amarelos: Renilson (CON)
Cartões vermelhos: Ícaro (CON)
