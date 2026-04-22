Ex-Corinthians, Gustavo Silva valoriza grande atuação no futebol japonês

Atacante de 28 anos vive sua primeira experiência fora do Brasil - (crédito: Foto: Divulgação/Júbilo Iwata)

Com três jogos de invencibilidade, o Júbilo Iwata, equipe onde joga o atacante brasileiro Gustavo Silva, vive uma grande sequência na J2 League. Na última rodada, venceram por 2 a 1 o RB Omiya Ardija, fora de casa.

No triunfo da equipe radicada na cidade de Shizuoka, o atacante ex-Corinthians marcou um gol e deu uma assistência. Com isso, o atleta valorizou a atuação individual que se refletiu na vitória do Iwata.

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Muito contente pelo bom momento que vivo individualmente nesta temporada. Nesse último jogo, consegui marcar um gol e anotar uma assistência para mais um resultado fundamental do time, afirmou Gustavo.

Esta é a primeira experiência atuando fora do Brasil de Gustavo. Formado no Coritiba, o jogador de 28 anos passou por Corinthians, Vila Nova, Oeste e Vitória antes de rumar para território japonês. Desde 2025 no Jubilo Iwata, ele celebrou o nível de desmpenho que tem alcançado no início desta temporada:

Esses primeiros meses de 2026 têm sido bons para mim. Tenho marcado gols importantes e contribuído bem dentro de campo para grandes resultados do Jubilo na J2 League."

A próxima chance de Gustavo em sustentar a boa fase será no próximo sábado (25). Pela 12ª rodada da segunda divisão do futebol nipônico, o Júbilo recebu o Gifu, em duelo que ocorre à 1h (de Brasília).