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Ex-Corinthians, Gustavo Silva valoriza grande atuação no futebol japonês

Jogador está em seu segundo ano defendendo as cores do Júbilo Iwata

Atacante de 28 anos vive sua primeira experiência fora do Brasil - (crédito: Foto: Divulgação/Júbilo Iwata)
Atacante de 28 anos vive sua primeira experiência fora do Brasil - (crédito: Foto: Divulgação/Júbilo Iwata)

Com três jogos de invencibilidade, o Júbilo Iwata, equipe onde joga o atacante brasileiro Gustavo Silva, vive uma grande sequência na J2 League. Na última rodada, venceram por 2 a 1 o RB Omiya Ardija, fora de casa.

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No triunfo da equipe radicada na cidade de Shizuoka, o atacante ex-Corinthians marcou um gol e deu uma assistência. Com isso, o atleta valorizou a atuação individual que se refletiu na vitória do Iwata.

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Muito contente pelo bom momento que vivo individualmente nesta temporada. Nesse último jogo, consegui marcar um gol e anotar uma assistência para mais um resultado fundamental do time, afirmou Gustavo.

Esta é a primeira experiência atuando fora do Brasil de Gustavo. Formado no Coritiba, o jogador de 28 anos passou por Corinthians, Vila Nova, Oeste e Vitória antes de rumar para território japonês. Desde 2025 no Jubilo Iwata, ele celebrou o nível de desmpenho que tem alcançado no início desta temporada:

Esses primeiros meses de 2026 têm sido bons para mim. Tenho marcado gols importantes e contribuído bem dentro de campo para grandes resultados do Jubilo na J2 League."

A próxima chance de Gustavo em sustentar a boa fase será no próximo sábado (25). Pela 12ª rodada da segunda divisão do futebol nipônico, o Júbilo recebu o Gifu, em duelo que ocorre à 1h (de Brasília).

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/04/2026 10:15
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