Lingard garante vitória do Corinthians contra o Barra-SC

O Corinthians venceu o Barra por 1 x 0 na noite desta terça-feira (21/4) no jogo de ida pela 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo foi na Ressacada, em Florianópolis, que contou com a torcida do Corinthians em presença muito maior do que a do time catarinense (público de 14.137). Lingard marcou no fim do primeiro tempo.
Mas não foi um grande jogo, e o Timão chegou ao gol no único chute que deu no primeiro tempo. Na etapa final, entretanto, o time paulista foi ligeiramente superior, mais próximo do segundo gol do que o Barra.
O jogo da volta será na Neo Química, em 14 de maio, às 19h30. O Corinthians jogará pelo empate para avançar às oitavas de final da competição.
O Barra é o atual campeão catarinense e da Série D do Brasileiro. É da cidade de Balneário Camboriú. Joga na sua Arena em Itajaí, mas como o seu estádio é pequeno (5 mil), mandou o jogo na Ressacada, do Avaí, em Florianópolis.
Com um time quase reserva, o Corinthians fez um primeiro tempo péssimo. Começou envolvido pelo Barra, que quase marcou aos quatro minutos, em chute de Henrique que passou raspando a trave do goleiro Kauê. Do lado do Timão, pouca objetividade e uma baixa aos 12 minutos: o garoto Kayke, que, ao tentar um cruzamento, sofreu uma entorse no joelho esquerdo e saiu aos prantos.
Vitinho entrou. Mas pouco alterou o comportamento do time no ataque, que só foi dar o primeiro chute a gol aos 46 minutos. Curiosamente, a bola entrou. Uma falta cobrada por Matheuzinho encontrou Pedro Raul, que ajeitou de cabeça para a bomba de Lingard, que estava muito mal no jogo. Porém, teve estrela para colocar o Corinthians na frente.
O fato curioso deste lance é que a jogada foi perfeitamente normal. Mas o VAR demorou muito para validar o tento. O Timão foi para o intervalo em vantagem, mas pouco merecia.
No segundo, o Corinthians voltou um pouco melhor e quase marcou num chute de Vitinho aos nove minutos. O Barra, mesmo conseguindo equilibrar as ações no meio de campo, não conseguiu chegar perto do gol de Kauê. O Corinthians tinha objetividade, mas sem sucesso na melhor oportunidade: Labyad chutou para boa defesa de Ewerthon aos 23.
BARRA-SC 0X1 CORINTHIANS
Copa do Brasil 5ª fase (Ida)
Data: 21/4/2026
Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
Público: 14.137
Renda: R$ 2.620.420
Gols: Lingard, 46’/1ºT (0-1)
BARRA-SC: Ewerton Ferreira; Fábio Soares, Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique Freitas (Pablo, Intervalo) e Matheus Barbosa (Marcelinho,39’/2ºT); Gabriel Silva (Warley, 43’/2ºT), Cléo Silva (Saymon,29’/2ºT) e Lucas Vargas (Bernabé, 29’/2ºT). Técnico: Bernardo Franco.
CORINTHIANS: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho Gustavo Henrique e Angileri; Allan, Matheus Pereira(Raniele, 31’/2ºT), Lingard (Kaio Cesar, 15’/2ºT)e Dieguinho (Labyad, 15’/2ºT); Kayke (Vitinho, 14’/2ºT) e Pedro Raul (Yuri Alberto, 31’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelos: Matheus Pereira, Lingard, (COR); Lucas Vargas (BAR)
