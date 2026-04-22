Estêvão sofre lesão grave e pode perder Copa do Mundo

Estêvão corre risco de perder a Copa do Mundo de 2026. Afinal, novos exames médicos mostraram uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa direita do atacante do Chelsea, da Inglaterra. Dessa forma, aumentou a possibilidade do jogador ficar fora da convocação para o Mundial. A lista final será divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti no próximo dia 18 de maio.

Após se recuperar de lesão muscular na coxa, Estêvão sofreu um novo problema físico na derrota para o Manchester United, no último sábado (18/4), pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O lance ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo, após uma arrancada. Assim, ele deixou o campo e gerou preocupação, tanto para o clube inglês quanto para a Seleção Brasileira.

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Estêvão ficou quase um mês fora dos gramados. Contudo, a nova lesão agravou o problema. O Chelsea, aliás, sugeriu que o atacante operasse. Porém, se ele fizesse isso, não teria tempo de se recuperar antes da Copa do Mundo. Assim, o jogador negocia com os dirigentes do clube inglês para realizar um tratamento conservador no Brasil, segundo o "ge".

A ideia é realizar o tratamento com o auxílio da CBF. A comissão técnica de Carlo Ancelotti pretende acompanhar a situação do jogador de perto. Afinal, Estêvão foi um dos destaques do ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O atacante, de 18 anos, está nos planos do técnico italiano para o Mundial. O Brasil estreia no dia 13 de junho, contra Marrocos.