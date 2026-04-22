Estêvão sofre lesão grave e pode perder Copa do Mundo

Estêvão corre risco de perder a Copa do Mundo de 2026. Afinal, novos exames médicos mostraram uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa direita do atacante do Chelsea, da Inglaterra. Dessa forma, aumentou a possibilidade do jogador ficar fora da convocação para o Mundial. A lista final será divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti no próximo dia 18 de maio.
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Após se recuperar de lesão muscular na coxa, Estêvão sofreu um novo problema físico na derrota para o Manchester United, no último sábado (18/4), pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O lance ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo, após uma arrancada. Assim, ele deixou o campo e gerou preocupação, tanto para o clube inglês quanto para a Seleção Brasileira.
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Estêvão ficou quase um mês fora dos gramados. Contudo, a nova lesão agravou o problema. O Chelsea, aliás, sugeriu que o atacante operasse. Porém, se ele fizesse isso, não teria tempo de se recuperar antes da Copa do Mundo. Assim, o jogador negocia com os dirigentes do clube inglês para realizar um tratamento conservador no Brasil, segundo o "ge".
A ideia é realizar o tratamento com o auxílio da CBF. A comissão técnica de Carlo Ancelotti pretende acompanhar a situação do jogador de perto. Afinal, Estêvão foi um dos destaques do ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O atacante, de 18 anos, está nos planos do técnico italiano para o Mundial. O Brasil estreia no dia 13 de junho, contra Marrocos.