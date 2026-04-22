CBC & Clubes Expo 2026 transforma Campinas em epicentro do esporte nacional

Evento com personalidades do esporte olímpico deve contar com mais de 150 horas de ativações - (crédito: Divulgação/CBC/Fotop)

A força do esporte nacional ganha um novo ponto de encontro a partir desta semana. Nesta quarta-feira (22/4), o CBC & Clubes Expo 2026 abre as portas em Campinas, São Paulo, com a proposta de reunir dirigentes, atletas e especialistas em um ambiente voltado ao crescimento estrutural das agremiações brasileiras. A programação segue até sábado (25/4), com entrada gratuita mediante credenciamento prévio e uma agenda robusta voltada à formação, gestão e inovação.

A realização parte do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), entidade responsável por impulsionar o desenvolvimento do segmento clubístico no país. A edição 2026 surge como continuidade direta do sucesso registrado no ano anterior, ampliando o alcance e consolidando o evento como um dos principais hubs de negócios do esporte brasileiro. A integração com o Fórum Nacional de Formação Esportiva reforça o caráter estratégico da iniciativa.

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A programação reúne nomes de peso do cenário esportivo, com destaque para os brasilienses Caio Bonfim, medalhista olímpico e mundial na marcha atlética, e Leila Barros, ex-jogadora de vôlei duas vezes bronze em Jogos e, atualmente, senadora pelo Distrito Federal, além de referências como Giba, Robert Scheidt, Maurren Maggi e Rodrigão. A presença de lideranças institucionais também marca o evento, como Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e Luiz Eduardo Baptista, mandatário do Flamengo.

A edição anterior serve como termômetro do alcance da feira. Ao longo de cinco dias, a CBC & Clubes Expo reuniu uma média de 2,5 mil participantes por jornada, somando 515 clubes, 31 confederações e ligas nacionais, além de representantes de secretarias estaduais e municipais de esporte. O espaço contou com mais de 8 mil metros quadrados, 150 horas de ativações e dezenas de experiências interativas, consolidando um ambiente dinâmico e altamente conectado.

Para 2026, a expectativa envolve crescimento ainda maior, com mais de 90 clubes expositores confirmados e uma programação superior a 150 horas de conteúdo. O foco passa por temas essenciais ao desenvolvimento esportivo, como formação de atletas, gestão eficiente e captação de recursos. A iniciativa CBCapacita também integra a agenda com ações voltadas à qualificação de gestores e treinadores.

Conhecimento e conexões

Além das palestras, o evento promove experiências práticas e oportunidades diretas de networking entre agentes do esporte. A presença de profissionais como Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de futsal, e Rafael Silva, envolvido em atividades voltadas à capacitação de gestores e treinadores, amplia o leque de conteúdos, com discussões sobre alto rendimento, transição de carreira e desenvolvimento técnico.

O ambiente criado em Campinas reforça o papel do CBC & Clubes Expo como catalisador de ideias e parcerias. A proposta envolve não apenas troca de conhecimento, mas também a construção de soluções práticas para o fortalecimento dos clubes em todo o território nacional, consolidando um espaço onde o esporte brasileiro projeta o próprio futuro.

Programação completa

Quarta-feira (22/4)

14h – “Acessibilidade que transforma: experiências no esporte e no turismo”, com Jessica Paula e Edson Cavalcante

15h – “Apesar das diferenças, sempre juntas”, com Hortência e Magic Paula

16h – “Grandes eventos esportivos internacionais”, com Ivan Martinho, Pedro Rego Monteiro, Adriano e Jeremias Moraes

17h – “Histórias e conquistas esportivas”, com Caio Bonfim, Maurren Maggi e Vanderlei Cordeiro de Lima

Quinta-feira (23/4)

14h – “Se perder o leme, nunca perder o rumo”, com Robert Scheidt

15h – Apresentação do relatório de gestão, com Diogo Tonietti

16h – Abertura oficial

16h30 – “Reforma Tributária: Impacto para os Clubes Sociais Esportivos”, com Luiz Eduardo Baptista, Marco La Porta e Arialdo Boscolo

17h30 – Lançamento do Projeto Centro de Excelência

18h – Homenagem aos Embaixadores CBC

Sexta-feira (24/4)

13h30 – “Estratégias de Captação de Recursos Públicos e Privados”, com Ricardo Sdei, Fernanda Fingerl e Bruno Queiroz

15h – Eterniza CBC: Momento Vôlei, com Marcelo Negrão, Paulão, Maurício Lima e Rodrigão

16h – “Transição de carreira”, com Giovane Gávio, Bruninho e André Heller

17h – “Valores do esporte aplicados à vida, trabalho e performance”, com Gustavo Borges

Sábado (25/4)

14h – “Gestão ganha jogo”, com Giba

15h – Sessão de vídeos Mérito Esportivo FENACLUBES

16h – “História, conquistas e legado do esporte”, com Marquinhos Xavier e Clovis Tramontina

17h – “Os impactos da multiplataforma no esporte brasileiro”, com João Paulo Kinker, Rafael Plastina, Alvaro José e Alvaro Cotta

Local: Royal Palm Hall – Campinas (SP)