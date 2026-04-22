Contra o Sesi Araraquara, Cerrado perde a segunda seguida na LBF

O Cerrado amargou a segunda derrota consecutiva na Liga de Basquete Feminino (LBF). Três dias depois de ser batido pelo líder Sampaio Corrêa (71 x 59), o representante do Distrito Federal foi derrotado pelo vice Sesi Araraquara, por 73 x 61, no interior paulista.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Apesar do revés longe da capital federal, o Cerrado vendeu caro o resultado para o Sesi Araraquara. Na primeira parcial, chegou a colocar 23 x 15 no placar, depois de reverter nove pontos de desvantagem. O quarto seguinte, porém, teve apagão brasiliense, com apenas quatro pontos convertidos. Houve reação nos últimos dois períodos, mas a eficiência paulista assegurou o triunfo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ala-pivô do Sesi Araraquara, Aline Moura foi o destaque da partida, com 24 pontos, 14 rebotes e quatro assistências.
O próximo jogo do Cerrado será contra o Sodiê Mesquita-RJ, em 1º de maio, às 17h30, no Ginásio Sesc Ceilândia. O Sesc Araraquara retorna à quadra em 28 de abril, contra o Maringá, às 19h30.
O Cerrado segue com saldo positivo na LBF: são seis vitórias em nove jogos e a quarta colocação, com 15 pontos, atrás somente de Sampaio Corrêa, Sesi Araraquara e Campinas.