VMB 11 aposta em rivalidades e revanches para agitar Brasília

Mais do que as lutas, o VMB 11 reafirma um movimento que vai além da competição, com R$ 60 mil em prêmios - (crédito: Felipe Xavier)

O Volta ao Mundo Bambas (VMB) chega à 11ª edição com um elemento que costuma definir seus melhores momentos: rivalidades mal resolvidas. De 5 a 9 de maio, em Brasília, na Arena Hall, o evento reúne nomes que voltam a se enfrentar após duelos recentes marcados por polêmica, interrupções ou resultados contestados. O card principal está marcado para o dia 9. Os ingressos são vendidos pelo Sympla.

Um dos confrontos mais aguardados é a revanche entre Anderson Sem Coluna e Lucas Furacão. Em junho do ano passado, Furacão foi declarado vencedor, mas a luta terminou sob questionamentos. Após cair com um golpe no abdômen e indicar que não seguiria, ele voltou ao combate depois de atendimento. O episódio levou a organização a revisar o resultado e anulá-lo.

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Outro reencontro cercado de tensão envolve Glaucio Flash e Wandré Caputino. No VMB 8, a luta foi interrompida após lesão de Caputino em um movimento no solo. A reação de Flash, que comemorou o lance, ampliou o desgaste. Desde então, o novo confronto passou a ser tratado como inevitável. Flash chega pressionado após ter sido desclassificado na edição seguinte por atitude antidesportiva.

Gigante e Guerreiro também voltam a se enfrentar após empate na última edição. O duelo anterior teve repercussão e abriu espaço para ambos fora do evento. Agora, o confronto serve como tira-teima.

O card inclui ainda disputa de cinturão no peso leve feminino, entre Julyana Kitana e Janaely Gata. Na base, Kauê Caldeira, invicto e destaque do Paraná, enfrenta Watally Cenoura. Arthur Voador e Eliabe 360 completam a programação com um duelo de perfil técnico.

Além das lutas, o evento movimenta a modalidade fora da roda. Serão distribuídos R$ 60 mil em premiações e cerca de R$ 125 mil em serviços, totalizando quase R$ 200 mil direcionados a 115 profissionais ligados à capoeira, entre atletas, músicos e equipes técnicas.

O crescimento também passa pela expansão institucional. Nos últimos meses, a organização avançou na criação da Federação de Capoeira Competitiva (FCC), com estrutura já implantada em dez estados brasileiros. Fora do país, o modelo começa a se espalhar por Canadá, Peru, México e Angola.

O VMB 11 terá transmissões pelo Canal Combate, XSports e Com Brasil TV.