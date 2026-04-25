Logística de alto rendimento: o trabalho do CBC para viabilizar viagens de atletas

Na última semana, elenco masculino do Brasília Vôlei embarcou no Aeroporto de Brasília para participar do CBI Sub-19 em Parnamirim (RN) - (crédito: Divulgação/Brasília Vôlei)

Campinas (SP) — Organizar uma viagem em família nem sempre é um trabalho fácil. Encontrar passagens aéreas, hospedagem e demais necessidades dos trajetos exige muita organização e planejamento. Imagine, agora, liderar o mesmo processo para quase duas mil agremiações filiadas. Essa é a missão diária do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) para garantir o deslocamento de atletas brasileiros por competições ao redor de todo o país. Em um território de dimensões continentais como o Brasil, a logística deixa de ser detalhe e ganha fator decisivo para o funcionamento do esporte nacional e a revelação de talentos olímpicos.

Com 35 anos de história e escritórios em Campinas (SP) e Brasília, o CBC sustenta uma engrenagem responsável por conectar clubes, confederações, federações e atletas por meio do fomento esportivo, provido majoritariamente de recursos públicos federais, como as loterias (0,46% da arrecadação bruta). Em 2025, 1.918 clubes foram beneficiados, sendo 60 apenas no Distrito Federal, todos integrados a uma política com o deslocamento como um dos pilares fundamentais. Sem viagem, não há competição; sem competição, não há formação. A equação simples esconde uma operação complexa e maior ano após ano.

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Os números ajudam a dimensionar o tamanho dessa estrutura. O apoio logístico saltou de 8.362 passagens áreas emitidas em 2017 para 70.204 trechos em 2025: um crescimento superior a 740% no período. Os dados constam no Relatória de Gestão do CBC em 2025. A curva ascendente, mesmo com o impacto da pandemia, evidencia a consolidação de um modelo capaz de expandir o acesso dos clubes às competições nacionais e fortalecer a base do esporte brasileiro. Hoje, o sistema atende uma demanda cada vez maior impulsionada pelos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBIs). A marca auxiliou na organização de mais de 350 torneios no ano passado.

A base desse sistema está diretamente ligada ao modelo de financiamento. O CBC recebe 0,46% dos recursos oriundos das loterias federais e executa esse montante em quatro eixos estratégicos, com destaque para o eixo de competições. “Primeira coisa: passagens aéreas. O CBC é uma entidade civil sem fins lucrativos. Muitas vezes, tratam como patrocinador, mas não é isso. É o fortalecimento do nosso esporte”, explicou Emerson Appel, gestor de Esportes e Relações Institucionais do CBC, ao Correio, durante contato com a imprensa no CBC & Expo Clubes 2026, em Campinas (SP).

Emerson Appel destaca importância do CBC na rotina dos clubes: "É o fortalecimento do nosso esporte" (foto: Divulgação/CBC)

Na prática, o investimento não acontece de forma direta nas competições, mas sim no suporte para o esporte entrar em cação. O CBC atua em parceria com 57 modalidades, abrangendo 29 confederações e ligas parceiras. A partir de planos de trabalho definidos, o comitê garante a presença dos clubes por meio do custeio logístico do vôlei ao wrestling. “A gente apoia na forma de CBIs. Pactua com a confederação quais campeonatos vamos apoiar e o investimento acontece na forma de apoio logístico. O CBC compra as passagens aéreas e cede aos clubes”, detalhou Appel.

A logística aérea, aliás, é o coração da operação. Em um país com longas distâncias entre centros esportivos, o custo das passagens representa uma das principais barreiras para participação em campeonatos. “O Brasil é um país continental, e o grande problema para que essas equipes participem dos campeonatos nacionais é a passagem aérea”, reforçou o gestor, ao justificar a prioridade estratégica. Além das competições, o CBC atua com eixos de materiais e equipamentos esportivos; equipes técnicas multidisciplinares e recursos humanos.

A estrutura atual é resultado de uma busca constante por evolução no modelo operacional. Até 2020, o CBC realizava a compra de passagens por meio de agências licitadas em Manaus e em Brasília. Em 2017, inclusive, a entidade conduziu a maior licitação do país no segmento, considerando o volume de bilhetes. Com a chegada da pandemia, no entanto, a estratégia foi revista. A partir de 2021, o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) passou a operar diretamente com companhias aéreas, como Azul e Gol. A mudança trouxe ganhos de eficiência e redução de custos

“Pensamos: se comprarmos direto da companhia aérea, vai ser mais barato. Fizemos um credenciamento e hoje a operação é direta. Somos a primeira entidade sem fins lucrativos no Brasil a executar passagens aéreas direto com as companhias”, explicou Appel. O modelo colocou o CBC em um patamar inédito dentro da gestão esportiva nacional. "É a primeira entidade sem fins lucrativos no Brasil e a única ainda que executa passagens aéreas direto com as companhias aéreas", ressaltou o gestor.

Os impactos dessa engrenagem aparecem no volume financeiro e no alcance esportivo. Apenas em 2025, o eixo de competições, responsável pela operação aérea no CBC, movimentou mais de R$ 65 milhões, garantindo a realização de eventos em diversas modalidades nas cinco regiões do país. O investimento não apenas viabiliza a presença dos atletas, mas também amplia o nível técnico das competições e fortalece a base de formação de talentos de olho no futuro do esporte brasileiro.

No fim da conta, a operação do CBC revela um aspecto pouco visível, mas essencial do alto rendimento: a logística para viabilizar toda e qualquer competição dos mais variados esportes. Entre embarques e desembarques, conexões e destinos, cada passagem emitida representa uma oportunidade criada. Em um cenário no qual o talento precisa de estrutura para florescer, o deslocamento deixa de ser apenas um meio e se consolida como parte fundamental da construção do esporte nacional.

Evolução da operação do CBC*

- 8.362 passagens em 2017

- 13.339 em 2018

- 21.025 em 2019

- 6.064 em 2020 (ano de pandemia)

- 14.608 em 2021 (ano de pandemia)

- 35.077 em 2022

- 35.183 em 2023

- 53.974 em 2024

- 70.204 em 2025

Investimento em 2025: R$ 65.641.319,34

*Dados: Relatório de Gestão do CBC

*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)