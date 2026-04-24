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FUTEBOL INTERNACIONAL

Copa do mundo 2026: preços de ingressos em revenda surpreendem

Em marketplace oficial de revendas, donos de ingressos cobram valores milionários, sem controle da Fifa. Entidade tem valores menores

MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York, será o palco da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Angela Weiss/AFP)
MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York, será o palco da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Angela Weiss/AFP)

Comprar entradas para a final da Copa do Mundo de 2026, marcada para acontecer no MetLife Stadium,  em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York (EUA), pode custar até R$ 11 milhões (US$ 2,3 milhões). É o que cobram revendedores em um marketplace de revendas, endereço oficial da Fifa para esta finalidade, mas que não é controlado pela entidade.  

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No mesmo endereço, quatro assentos situados atrás de um dos gols, na parte superior do setor inferior, próximo a uma das saídas (Bloco 124, Fila 45), são anunciados por US$ 2.299.998,85 cada um. Seria, portanto, necessário desembolsar R$ 36.799.981,60 milhões para comprar todos os quatro atualmente. 

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Mesmo que seja responsável pela operação do processo de revenda, a Fifa não faz o controle dos preços pedidos pelos revendedores. Mesmo assim, lucra com os negócios. Taxas de 15% são cobradas tanto do comprador quanto do revendedor, em cada uma das transações. 

Há outros valores cobrados para assentos dentro do mesmo estádio, para a própria final. No nível inferior, em um lugar próximo ao corredor, é possível fazer a compra por US$ 207 mil. Outro, na arquibancada superior, um pouco menos: US$ 138 mil. Enquanto isso, outro espaço muito próximo foi anunciado por valor consideravelmente menor, US$ 23 mil. Há, também, pacotes de quatro entradas disponíveis por US$ 10.923,85. 

Já no endereço oficial de vendas diretas, a Fifa abriu novos lotes de ingressos. As entradas comercializadas por ali custavam a partir de US$ 10.990 mil. Para as semifinais As semifinais também apresentam cifras consideráveis: cerca de US$ 11.130 mil. Para as quartas, os ingressos variam entre US$ 1.610 mil a US$ 5.730 mil. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 24/04/2026 22:08
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