Copa do mundo 2026: preços de ingressos em revenda surpreendem

MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York, será o palco da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Angela Weiss/AFP)

Comprar entradas para a final da Copa do Mundo de 2026, marcada para acontecer no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York (EUA), pode custar até R$ 11 milhões (US$ 2,3 milhões). É o que cobram revendedores em um marketplace de revendas, endereço oficial da Fifa para esta finalidade, mas que não é controlado pela entidade.

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No mesmo endereço, quatro assentos situados atrás de um dos gols, na parte superior do setor inferior, próximo a uma das saídas (Bloco 124, Fila 45), são anunciados por US$ 2.299.998,85 cada um. Seria, portanto, necessário desembolsar R$ 36.799.981,60 milhões para comprar todos os quatro atualmente.

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Mesmo que seja responsável pela operação do processo de revenda, a Fifa não faz o controle dos preços pedidos pelos revendedores. Mesmo assim, lucra com os negócios. Taxas de 15% são cobradas tanto do comprador quanto do revendedor, em cada uma das transações.

Há outros valores cobrados para assentos dentro do mesmo estádio, para a própria final. No nível inferior, em um lugar próximo ao corredor, é possível fazer a compra por US$ 207 mil. Outro, na arquibancada superior, um pouco menos: US$ 138 mil. Enquanto isso, outro espaço muito próximo foi anunciado por valor consideravelmente menor, US$ 23 mil. Há, também, pacotes de quatro entradas disponíveis por US$ 10.923,85.

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Já no endereço oficial de vendas diretas, a Fifa abriu novos lotes de ingressos. As entradas comercializadas por ali custavam a partir de US$ 10.990 mil. Para as semifinais As semifinais também apresentam cifras consideráveis: cerca de US$ 11.130 mil. Para as quartas, os ingressos variam entre US$ 1.610 mil a US$ 5.730 mil.