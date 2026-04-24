CBC Expo debate caminhos para financiamento, carreira e evolução no esporte

Evento em Campinas promove integração e networking entre atletas, dirigentes, comissões e executivos de clubes brasileiros - (crédito: Divulgação/CBC)

Entre ideias, experiências e caminhos para o futuro, o CBC & Clubes Expo 2026 avançou na programação e colocou em pauta temas centrais para o desenvolvimento do esporte nacional. Nesta sexta-feira (24/4), em Campinas, o evento promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) concentrou debates sobre financiamento, transição de carreira e valores esportivos, reunindo nomes relevantes do cenário olímpico e corporativo em uma jornada de troca e capacitação.

A agenda teve início com o painel sobre estratégias de captação de recursos, ponto considerado crucial para a sustentabilidade dos clubes. A discussão reuniu executivos do mercado e trouxe uma leitura prática sobre a relação entre empresas e projetos esportivos. “Foi muito enriquecedor compartilhar experiências e contribuir com a capacitação de quem atua no esporte, especialmente em temas como prospecção e captação de parceiros”, destacou Ricardo Sdei, Diretor de Sports Marketing da Adidas Brasil.

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Na sequência, o “Eterniza CBC” trouxe ao palco nomes históricos do vôlei brasileiro, como Rodrigão e Maurício Lima, em um momento de valorização de trajetórias e reflexões sobre o papel dos clubes no alto rendimento. Para Rodrigão, medalhista olímpico em Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012, o evento reforça a importância da integração entre competições e formação. “A gente sai daqui ainda mais convencido da importância de ampliar a participação nos campeonatos interclubes. Isso eleva o nível das equipes”, destacou.

Maurício Lima ampliou a leitura ao destacar o impacto social do esporte. “Os clubes têm um papel fundamental na formação de atletas, mas, acima de tudo, na formação de cidadãos. O esporte transforma pessoas e forma seres humanos melhores”, afirmou, conectando desempenho esportivo e desenvolvimento humano. O clima descontraído também marcou espaço na programação, com a realização de um concurso de mascotes. Max, do Minas Tênis Clube, venceu na categoria mais animado, enquanto Kenzie, do Mackenzie, foi eleito o mais bonito.

Olhar para o depois

A transição de carreira ganhou protagonismo no evento, com reflexões sobre os desafios enfrentados por atletas após o fim da trajetória competitiva. A conversa reuniu nomes como Giovane Gávio e Bruninho, sob mediação de André Heller. “É uma alegria enorme participar de um evento organizado por um órgão fundamental no cenário esportivo brasileiro. Aqui vimos troca de experiências, histórias de resiliência e diferentes visões do esporte. O mais importante é sair daqui melhor do que entramos”, destacou Giovane, ao enfatizar o papel formativo da iniciativa.

O encerramento do dia ficou por conta da palestra de Gustavo Borges, que conectou valores do esporte com o desenvolvimento pessoal e profissional. “Fiquei impressionado com a estrutura do evento. O CBC evolui a cada ano e transforma a vida de atletas e gestores. Poder compartilhar essa visão é algo muito importante”, afirmou.

O terceiro dia do CBC & Clubes Expo 2026 reforçou o papel do evento como espaço estratégico para o esporte brasileiro, unindo gestão, experiência e formação em um ambiente voltado ao fortalecimento dos clubes e à construção de um futuro mais sustentável para o alto rendimento.