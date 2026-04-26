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Arrascaeta, após o 4 a 0, vê o grupo do Flamengo comprometido com o melhor

Surra em cima do Galo teve a assinatura de Arrascaeta, um dos melhores em campo e autor de um dos gols

Arrascaeta mais uma vez tem grande atuação com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução Instagram/Flamengo )
Arrascaeta mais uma vez tem grande atuação com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução Instagram/Flamengo )

O atacante Arrascaeta foi um dos melhores em campo neste 4 a 0 do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, em plena Arena MRV, neste domingo, 26/4. Afinal, com liberdade, construiu o lance do primeiro gol, fez o terceiro e quase marcou mais um: Everson fez milagre em um chute em que o uruguaio finalizou de fora da área.

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Todo mundo está de parabéns, comprometido em fazer o melhor. Era importante somar os três pontos, estamos felizes. Cada jogo vai ser uma final, temos que continuar evoluindo, criando situações. Fizemos um grande jogo.

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Este foi o 11º gol de Arrascaeta em cima do Atlético. Seis deles em sua passagem pelo Cruzeiro (2016 a 2019) e cinco pelo Flamengo.

Próximos jogos do Flamengo de Arrascaeta

Além de Arrascaeta, o Flamengo marcou com Pedro (dois) e Plata. Assim, a vitória leva o time aos 26 pontos, seis atrás do Palmeiras, mas com um jogo a menos que o Verdão. O próximo jogo do Flamengo será o clássico diante do maior rival, o Vasco, no domingo. Contudo, antes, o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes, pela Libertadores, ambos os jogos no Maracanã.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/04/2026 23:45
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