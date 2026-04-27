John Kennedy muda postura e tem papel decisivo no Fluminense

John Kennedy mudou a postura e vive uma nova fase do Fluminense. De herói na Libertadores de 2023 à vilão na eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2025, o camisa 9 superou as críticas e virou a página. Mesmo com a chegada de concorrência, o centroavante continua dando sinais de evolução. Dessa forma, é o artilheiro do time na temporada com nove gols e tem sido decisivo no Brasileirão.

Após marcar o gol da vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), no Maracanã, John Kennedy chegou a quatro gols nos últimos cinco jogos no Brasileirão. Dos quatro gols, três tiveram influencia direta no resultado e foram decisivos. Afinal, ele fez o gol do empate com o Coritiba (1 a 1) e das vitórias sobre o Santos (3 a 2) e Chapecoense (2 a 1).

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Além disso, John Kennedy também marcou no empate com o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão. Portanto, o camisa 9 foi responsável direto por oito pontos conquistados pelo Fluminense na competição. Dessa forma, sem os gols do camisa 9, o Time de Guerreiros estaria na oitava colocação, com a mesma pontuação de Botafogo e Bragantino.

Revelado no Fluminense, John Kennedy subiu para o profissional em 2021. Desde então, soma 157 jogos, 32 gols e cinco assistências. Na temporada atual, são nove gols e uma assistência em 25 jogos. No Brasileirão, marcou seis vezes e está na disputa pela artilharia, atrás de Viveros (8), Pedro, Danilo e Carlos Vinícius (7).

JK tem histórico decisivo pelo Fluminense

Não é novidade que John Kennedy é decisivo para o Fluminense. Afinal, dos 32 gols marcados com a camisa tricolor, 25 foram no segundo tempo. Outros seis gols foram marcados no primeiro tempo, enquanto um ocorreu na prorrogação na final da Libertadores de 2023, quando o Time de Guerreiros venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, no Maracanã.

Além disso, John Kennedy ultrapassou Pedro, hoje no Flamengo, e se tornou o terceiro maior artilheiro entre os Moleques de Xerém no Fluminense. Dessa forma, chegou a 32 gols e está atrás apenas de Roger Flores, que lidera o ranking com 56 gols, e Marcos Junior, que anotou 37 tentos com a camisa verde, branco e grená.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Fluminense chegou a 26 pontos e segue na terceira colocação, com a mesma pontuação do vice-líder Flamengo. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 32. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Bolivar, na altitude de La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.



