Palmeiras alcança oito jogos de invencibilidade após vitória em Bragança

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na tarde deste domingo (26) e atingiu a marca de oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Líder isolado com 32 pontos, o time alviverde detém atualmente a maior sequência invicta da competição nacional. A saber, o desempenho recente do clube impressiona: nas últimas 15 partidas pelo torneio, o Verdão sofreu apenas uma derrota, acumulando 12 vitórias e dois empates no período.

Com o resultado positivo, o Palmeiras também reafirmou sua soberania histórica na era dos pontos corridos. O clube atingiu 134 rodadas na primeira posição, mantendo-se como o recordista absoluto no topo da tabela, à frente de Corinthians e Cruzeiro. Aliás, a consistência se estende para além do Brasileirão, já que a equipe não perde há 11 partidas no geral das competições, somando compromissos pela Libertadores e Copa do Brasil.

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Marcas históricas e recordes individuais no Palmeiras

O triunfo em Bragança Paulista marcou a 250ª vitória da comissão técnica portuguesa no comando do clube. Além do feito coletivo, peças individuais alcançaram patamares inéditos neste domingo. O goleiro Carlos Miguel, ao manter a baliza a zero, consolidou o melhor índice de partidas sem sofrer gols entre todos os arqueiros do Palmeiras neste século, com 50% de aproveitamento no quesito.

No ataque, Flaco López também cravou seu nome na história alviverde. Com o gol marcado no Estádio Cícero de Souza Marques, o argentino chegou aos 33 gols em Campeonatos Brasileiros, tornando-se o 7º maior artilheiro do Palmeiras na história da competição. Assim sendo, ele superou marcas de nomes importantes como Toninho Catarina e Willian Bigode.

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Por fim, o Palmeiras mantém uma sequência de quatro jogos invicto como visitante no Nacional, demonstrando força fora de seus domínios. O time agora vira a chave para manter a gordura na liderança e ampliar os recordes estabelecidos na temporada 2026. Sem dúvida, a solidez defensiva, com apenas 0,68 gol sofrido por partida sob o comando de Carlos Miguel, segue como o pilar da campanha que isola o Verdão no topo.

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