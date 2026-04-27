Perto do fim de empréstimo, Endrick deixa futuro em aberto

Restam dois meses para terminar o empréstimo de Endrick no Lyon. E, apesar dos números indicarem bom aproveitamento (sete gols e seis assistências em 18 partidas), o avante que pertence ao Real Madrid admite que o futuro tem caráter de incerteza.

Em entrevista para a emissora francesa Canal+ Foot, Endrick tratou seu retorno para o clube espanhol como algo natural. Não descartando, inclusive, a possibilidade de outro destino na próxima janela de transferências:

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"Honestamente, não sei. Vim para cá (Lyon) por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei."

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Apesar de Endrick se mostrar disposto a uma "terceira via", o cenário de momento se mostra favorável para que ele tenha maior utilização por parte do Real. Além da provável mudança no comando técnico da equipe onde Álvaro Arbeloa tem chances remotas de permanecer no cargo, o clube da capital espanhola tem interesse em vender o concorrente direto de Endrick no setor: Gonzalo Garcia. Equipes do futebol italiano e também o Borussia Dortmund, da Alemanha, se apresentam como interessados no atleta de 22 anos que é formado nas categorias de base do Madrid.

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Enquanto a situação não se define, o foco de Endrick se volta para garantir uma vaga na lista final de convocados para a Copa do Mundo. Antes do anúncio, no dia 18 de maio, restam as três rodadas finais do Campeonato Francês onde o Lyon enfrenta Rennes, Toulouse e Lens nos dias 3, 10 e 17 de maio, respectivamente.



