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CORRIDA

Queniano completa maratona em menos de duas horas e faz história

O feito inédito ocorreu durante a Maratona de Londres. Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 1h59min30s

Sabastian Sawe faz história na maratona de Londres - (crédito: JUSTIN TALLIS / AFP)
Sabastian Sawe faz história na maratona de Londres - (crédito: JUSTIN TALLIS / AFP)

O queniano Sabastian Sawe, de 30 anos, fez história neste domingo (26/4) ao se tornar o primeiro homem na história a completar uma maratona oficial (42km de distância) em menos de duas horas. O feito inédito ocorreu durante a Maratona de Londres. Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 1h59min30s.

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A marca estabelece um novo paradigma para o esporte, superando o recorde mundial anterior em competições oficiais, que pertencia a Kelvin Kiptum, que completou a maratona de Chicago em 2h00min35s, em 2023.

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Kenya's Sabastian Sawe poses with his new world record time written on his running shoe at the finish of the 2026 London Marathon in central London on April 26, 2026. Kenya's Sabastian Sawe broke the two-hour mark for the first time in history on Sunday in winning the London Marathon. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / ?Restricted to editorial use - sponsorship of content subject to LMEL agreement?.
Sabastian Sawe faz história na maratona de Londres (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

O atleta da Etiópia Yomif Kejelcha também terminou a prova abaixo das duas horas: fechou com o tempo de 1h59min41s. Em terceiro lugar chegou Jacob Kiplimo, de Uganda, em 2h00min28s.

Com a vitória, Sawe também defendeu com sucesso o seu título em Londres, reduzindo em quase três minutos o seu tempo em relação ao ano passado (2h02min27s). "Estou me sentindo bem. Eu achava que era possível. É um dia que vou lembrar para sempre", celebrou o campeão.

Recorde não reconhecido

Até hoje, o único homem a ter corrido a distância abaixo de duas horas havia sido o bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, que registrou 1h59min40s no Desafio INEOS em 2019, mas essa marca não foi considerada para o recorde mundial por não ser uma competição aberta.

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Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), se especializou na cobertura de educação. É editora do site do Correio Braziliense desde janeiro de 2021. Já passou pelas editorias de Cidades, Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Mariana Niederauer
postado em 26/04/2026 11:44
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