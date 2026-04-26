Queniano completa maratona em menos de duas horas e faz história

O queniano Sabastian Sawe, de 30 anos, fez história neste domingo (26/4) ao se tornar o primeiro homem na história a completar uma maratona oficial (42km de distância) em menos de duas horas. O feito inédito ocorreu durante a Maratona de Londres. Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 1h59min30s.
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A marca estabelece um novo paradigma para o esporte, superando o recorde mundial anterior em competições oficiais, que pertencia a Kelvin Kiptum, que completou a maratona de Chicago em 2h00min35s, em 2023.
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O atleta da Etiópia Yomif Kejelcha também terminou a prova abaixo das duas horas: fechou com o tempo de 1h59min41s. Em terceiro lugar chegou Jacob Kiplimo, de Uganda, em 2h00min28s.
Com a vitória, Sawe também defendeu com sucesso o seu título em Londres, reduzindo em quase três minutos o seu tempo em relação ao ano passado (2h02min27s). "Estou me sentindo bem. Eu achava que era possível. É um dia que vou lembrar para sempre", celebrou o campeão.
Recorde não reconhecido
Até hoje, o único homem a ter corrido a distância abaixo de duas horas havia sido o bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, que registrou 1h59min40s no Desafio INEOS em 2019, mas essa marca não foi considerada para o recorde mundial por não ser uma competição aberta.
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