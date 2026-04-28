Pedro, do Flamengo, iguala 2025 e caminha para temporada mais artilheira

Contra o Atlético, Pedro marcou duas vezes na goleada do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O atacante Pedro está "on fire" na temporada 2026. Não à toa, com os dois gols marcados diante do Atlético-MG, no último domingo (26/4), em goleada do Flamengo em plena Arena MRV, ele chegou aos 15 gols no ano. Dessa forma, mesmo ainda no mês de abril, já alcança a quantidade de tentos guardados em todo 2025.

Na ocasião, afinal, sofreu com algumas lesões e momentos de turbulência com o então técnico, Filipe Luís. Assim, terminou 2025 com "apenas" 39 jogos, marcando 15 gols e contribuindo com sete assistências. Foi sua pior média desde que chegou ao Flamengo, em 2020, com 0,38 gol por jogo.

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Atualmente, porém, vive praticamente o inverso. Com 24 jogos em 2026 e estes 15 gols marcados, já chega a média de 0,63 p/j, o que o coloca em sua segunda melhor média da carreira. Só perde para 2024, quando faturou 30 bolas nas redes adversárias em "somente" 43 aparições. Seu ano mais goleador, porém, foi em 2023, com 35 gols em 61 jogos.

O Flamengo tem no mínimo mais 31 jogos na temporada, e, caso Pedro mantenha a média atual de participação (jogou 85% das partidas), chegaria a 51 aparições. Assim, se mantiver a média atual de 0,63 gols por jogo, terminaria o ano com algo perto de 32 gols, próximo aos 35 de 2023. No entanto, como o Fla já está em vantagem tanto na Copa do Brasil, como na Libertadores, o número de partidas deverá crescer substancialmente, o que faz com que Pedro possa superar a histórica marca pessoal.

Números explodem com Jardim

Se os números chamam a atenção, não foi assim no começo da temporada. Afinal, ainda sob o comando de Filipe Luís, ele marcou apenas dois gols nos dez primeiros jogos de 2026. Marcou quatro vezes na despedida de Filipinho, é verdade – nos 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Carioca. Mas, desde a chegada de Leonardo Jardim, os números explodiram de vez.

Com o português no cargo, já são 13 partidas, com nove gols marcados, o que gera média de 0,69 por jogo. Além disso, também contribuiu com duas assistências, comprovando sua importância para o time do Flamengo. Neste recorte, o Rubro-Negro venceu dez vezes, com apenas dois empates e uma derrota – aproveitamento de 82%.

Números de Pedro desde a chegada ao Flamengo, em 2020

2020 – 54 jogos e 23 gols (0,43 g/j)

2021 – 46 jogos e 18 gols (0,39 g/j)

2022 – 59 jogos e 29 gols (0,49 g/j)

2023 – 61 jogos e 35 gols (0,57 g/j)*

2024 – 43 jogos e 30 gols (0,70 g/j)**

2025 – 39 jogos e 15 gols (0,38 g/j)

2026 – 24 jogos e 15 gols (0,63 g/j)

*Melhor em número de gols

** Melhor em média de gols por jogo





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