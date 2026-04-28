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CHAMPIONS LEAGUE

Pré-Copa? PSG x Bayern tem 20 titulares convocáveis de 10 seleções

Jogo de ida no Parque dos Príncipes reúne elite global com boleiros de Portugal, Marrocos, Equador, Inglaterra, Colômbia, Brasil, Croácia e, claro, França e Alemanha entre os que devem começar jogando

Dembelé e Harry Kane travam duelo França x Inglaterra pelo protagonismo da semifinal - (crédito: Alexandra Beier/AFP)
Dembelé e Harry Kane travam duelo França x Inglaterra pelo protagonismo da semifinal - (crédito: Alexandra Beier/AFP)

É Paris Saint-Germain x Bayern de Munique, um França x Alemanha pela semifinal da Champions League que não cabe mais em duas bandeiras. O duelo de ida, nesta terça-feira (28/4), às 16h, no Parque dos Príncipes, chama a atenção pelas prováveis escalações dos dois times. Dos 22 jogadores que devem iniciar a partida, 20 podem estar na Copa do Mundo a partir de 11 de junho, representando 10 seleções diferentes. SBT, TNT e HBO Max (streaming) transmitem o jogão.

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As bases titulares das equipes atravessam três continentes. A Europa concentra a maior parte dos protagonistas. Portugal dita o ritmo do time parisiense: o lateral Nuno Mendes dá equilíbrio pela esquerda, enquanto Vitinha e João Neves organizam o meio-campo. A zaga reúne o brasileiro Marquinhos, liderança técnica e capitão, e o equatoriano Willian Pacho, responsável pela consistência defensiva. Pelo lado direito, Achraf Hakimi garante profundidade. A França aparece com força no setor ofensivo, com Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Warren Zaïre-Emery entre os titulares.

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Ex-técnico da seleção espanhola, durante a Copa de 2018, Luis Enrique se gaba do material humano à disposição dele. "Em termos de regularidade, o Bayern, talvez, esteja um pouco acima de nós porque eles só perderam dois jogos, mas em termos do que mostramos, não há equipe melhor que a nossa", exaltou na entrevista coletiva. Os alemães ostentam 43 vitórias, quatro empates e duas derrotas em 49 jogos. Os franceses venceram 32, empataram nove e perderam oito dos 49 jogos. No encontro pela fase de liga, os bávaros levaram a melhor, por 2 x 1. 

No Bayern, a espinha dorsal passa pela base alemã. Cinco jogadores devem começar a partida, com destaque para Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovi no controle do meio, Jamal Musiala como principal articulador ofensivo e Jonathan Tah na defesa. Experiente, Manuel Neuer segue como referência no gol, embora tenha sinalizado a possibilidade de não disputar o Mundial.

O elenco bávaro também se conecta a outras seleções. Dayot Upamecano e Michael Olise representam a França e enfrentam um PSG bem conhecido. No ataque, Harry Kane é a principal referência, enquanto Luis Díaz amplia a presença sul-americana. O meio-campo ainda conta com Konrad Laimer, e a defesa, com Josip Stanii — peças que reforçam o caráter global do confronto.

Na Copa, alguns desses protagonistas voltarão a se encontrar em lados opostos. Companheiros no PSG, Marquinhos e Achraf Hakimi estarão frente a frente na estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, em 13 de junho. Dias depois, os alemães do Bayern encaram o Equador de Willian Pacho, em 25 de junho. No dia 27, os portugueses do PSG medem forças com a Colômbia de Luis Díaz. Já Harry Kane estreia pela Inglaterra diante da Croácia de Josip Stanii, em 17 de junho.

Nem todos, porém, levarão esse encontro global para o Mundial. No elenco do PSG, o goleiro Matvey Safonov e o atacante Khvicha Kvaratskhelia são exceções. A Rússia segue impedida de competir em razão da invasão da Ucrânia, enquanto a Geórgia não avançou na repescagem europeia.

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique protagonizaram a final da Champions League em 2019/2020. Mesmo com Neymar e Kylian Mbappé em campo, a companhia francesa não superou os alemães. Curiosamente, naquela decisão, um francês decidiu para os bávaros: Kingsley Coman marcou o único gol da partida e ajudou a bordar a sexta estrela europeia da história bávara.

Ficha técnica

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique
Champions League, semifinal (jogo de ida)

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain
Sofanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Bayern de Munique
Neuer; Stanisic; Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Díaz; Harry Kane. Técnico Vincent Kompany

Árbitro: Sandro Scharer (Suíça)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Parque dos Príncipes, Paris, França
Transmissão: SBT, TNT e HBO Max (streaming)

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Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Copa América, Libertadores e Seleção Brasileira. É formado em jornalismo e em gestão pública pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.

Por Victor Parrini
postado em 28/04/2026 07:00
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