Pré-Copa? PSG x Bayern tem 20 titulares convocáveis de 10 seleções

É Paris Saint-Germain x Bayern de Munique, um França x Alemanha pela semifinal da Champions League que não cabe mais em duas bandeiras. O duelo de ida, nesta terça-feira (28/4), às 16h, no Parque dos Príncipes, chama a atenção pelas prováveis escalações dos dois times. Dos 22 jogadores que devem iniciar a partida, 20 podem estar na Copa do Mundo a partir de 11 de junho, representando 10 seleções diferentes. SBT, TNT e HBO Max (streaming) transmitem o jogão.

As bases titulares das equipes atravessam três continentes. A Europa concentra a maior parte dos protagonistas. Portugal dita o ritmo do time parisiense: o lateral Nuno Mendes dá equilíbrio pela esquerda, enquanto Vitinha e João Neves organizam o meio-campo. A zaga reúne o brasileiro Marquinhos, liderança técnica e capitão, e o equatoriano Willian Pacho, responsável pela consistência defensiva. Pelo lado direito, Achraf Hakimi garante profundidade. A França aparece com força no setor ofensivo, com Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Warren Zaïre-Emery entre os titulares.

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Ex-técnico da seleção espanhola, durante a Copa de 2018, Luis Enrique se gaba do material humano à disposição dele. "Em termos de regularidade, o Bayern, talvez, esteja um pouco acima de nós porque eles só perderam dois jogos, mas em termos do que mostramos, não há equipe melhor que a nossa", exaltou na entrevista coletiva. Os alemães ostentam 43 vitórias, quatro empates e duas derrotas em 49 jogos. Os franceses venceram 32, empataram nove e perderam oito dos 49 jogos. No encontro pela fase de liga, os bávaros levaram a melhor, por 2 x 1.

No Bayern, a espinha dorsal passa pela base alemã. Cinco jogadores devem começar a partida, com destaque para Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovi no controle do meio, Jamal Musiala como principal articulador ofensivo e Jonathan Tah na defesa. Experiente, Manuel Neuer segue como referência no gol, embora tenha sinalizado a possibilidade de não disputar o Mundial.

O elenco bávaro também se conecta a outras seleções. Dayot Upamecano e Michael Olise representam a França e enfrentam um PSG bem conhecido. No ataque, Harry Kane é a principal referência, enquanto Luis Díaz amplia a presença sul-americana. O meio-campo ainda conta com Konrad Laimer, e a defesa, com Josip Stanii — peças que reforçam o caráter global do confronto.

Na Copa, alguns desses protagonistas voltarão a se encontrar em lados opostos. Companheiros no PSG, Marquinhos e Achraf Hakimi estarão frente a frente na estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, em 13 de junho. Dias depois, os alemães do Bayern encaram o Equador de Willian Pacho, em 25 de junho. No dia 27, os portugueses do PSG medem forças com a Colômbia de Luis Díaz. Já Harry Kane estreia pela Inglaterra diante da Croácia de Josip Stanii, em 17 de junho.

Nem todos, porém, levarão esse encontro global para o Mundial. No elenco do PSG, o goleiro Matvey Safonov e o atacante Khvicha Kvaratskhelia são exceções. A Rússia segue impedida de competir em razão da invasão da Ucrânia, enquanto a Geórgia não avançou na repescagem europeia.

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique protagonizaram a final da Champions League em 2019/2020. Mesmo com Neymar e Kylian Mbappé em campo, a companhia francesa não superou os alemães. Curiosamente, naquela decisão, um francês decidiu para os bávaros: Kingsley Coman marcou o único gol da partida e ajudou a bordar a sexta estrela europeia da história bávara.

Ficha técnica



Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

Champions League, semifinal (jogo de ida)

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain

Sofanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Bayern de Munique

Neuer; Stanisic; Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Díaz; Harry Kane. Técnico Vincent Kompany

Árbitro: Sandro Scharer (Suíça)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris, França

Transmissão: SBT, TNT e HBO Max (streaming)