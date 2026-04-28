Kart: Brasiliense de 10 anos garante pódio na Itália na última curva

Álvaro Medeiros em ação na prova do fim de semana pelo Campeonato Italiano de Kart ACI 2026 no Circuito South Garda, em Lonato - (crédito: Divulgação/Davide Pastanella)

Promessa do automobilismo brasiliense, Álvaro Medeiros subiu mais uma vez ao pódio no fim de semana representando as cores do Brasil. Aos 10 anos, o piloto finalizou a prova de abertuda do Campeonato Italiano de Kart ACI na terceira posição, em Lonato, na região da Lombardia, na província de Brescia.

O garoto conseguiu a terceira colocação com uma manobra decisiva na última curva em uma prova eletrizante na categoria MIni Gr3 no tradicional circuito South Garda Karting. Ele protagonizou uma ultrapassagem dupla,

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"A corrida final foi muito emocionante. Na última curva eu vi um espaço e entrei", conta o brasiliense. Medeiros volta às pistas no fim de maio pela próxima rodada do Campeonato Italiano de Kart ACI, em La Conca.

A bordo da equipe Tony Kart, Álvaro foi decisivo desde a fase classificatória do torneio, com duas vitórias e a 11ª colocação em um grid de 68 pilotos. O piloto garantiu a finalíssima ao encerrar a pré-final em segundo lugar. Consequementemente, carimbou a presença no grid entre os favoritos da competição.

Álvaro finaliza a prova em terceiro lugar no Campeonato Italiano de Kart (foto: Davide Pastanella)

Os resultados permitiram largar na quarta posição. Durante a prova, a emoção tomou conta. As disputas foram intensas, principalmente entre os cinco primeiros colocados. Durante o circuito, houve trocas de posição.

Na abertura da última, Álvaro estava em quinto lugar. Determinado, afundou o pé no acelerador e, na curva derradeira, protagonizou ultrapassagem dupla para cruzaar a linha de chegada na terceira posição.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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