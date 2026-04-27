Qual o signo dos craques? Veja o horóscopo de Neymar, Messi e CR7

Mbappé, Messi e Neymar, durante os tempos em que jogaram juntos no Paris Saint-Germain, da França - (crédito: FRANCK FIFE / AFP)

Você já se perguntou se a personalidade dos maiores craques do futebol mundial tem alguma ligação com os astros? Cristiano Ronaldo e Neymar, por exemplo, compartilham o mesmo signo, enquanto Lionel Messi pertence a um elemento completamente diferente. A astrologia pode oferecer pistas curiosas sobre o comportamento deles dentro e fora de campo.

Analisar o mapa astral de cada um revela traços que parecem combinar com o que vemos nas quatro linhas. A intensidade, a genialidade e até mesmo a disciplina podem ter uma conexão com as estrelas. Entenda a seguir o signo dos principais nomes do futebol e como isso pode se refletir em suas carreiras.

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Cristiano Ronaldo: o aquariano focado

Nascido em 5 de fevereiro de 1985, Cristiano Ronaldo é do signo de aquário. Pessoas de aquário são conhecidas pela originalidade, independência e por uma visão de futuro. Muitas vezes são vistas como inovadoras, mas também podem ser teimosas e focadas em seus objetivos.

Isso se reflete na carreira do jogador, marcada pela busca incessante por recordes e pela capacidade de se reinventar. A disciplina extrema e a mentalidade de estar sempre à frente dos outros são características que se alinham perfeitamente ao perfil aquariano, que busca constantemente o progresso.

Lionel Messi: a sensibilidade de câncer

Lionel Messi, que nasceu em 24 de junho de 1987, é do signo de câncer. Cancerianos são regidos pela emoção e pela intuição, além de um forte apego à família e às suas origens. São protetores e sensíveis, o que pode se manifestar tanto de forma positiva quanto negativa.

Em campo, essa característica pode ser vista em sua genialidade quase instintiva e na forma como conduz a bola perto do corpo, protegendo-a. Fora dele, sua imagem discreta e a importância da vida familiar reforçam o perfil do signo, que valoriza a segurança e os laços afetivos.

Neymar: a criatividade também de aquário

Assim como CR7, Neymar nasceu em 5 de fevereiro de 1992 e também é aquariano. No entanto, ele parece expressar outras facetas do signo, como a imprevisibilidade, a criatividade e o forte senso de comunidade. Aquarianos também são conhecidos pelo espírito rebelde e pelo desejo de quebrar padrões.

O estilo de jogo do brasileiro, cheio de dribles e jogadas inesperadas, é um reflexo claro dessa energia. A vida social agitada e a importância que dá aos amigos, os famosos “parças”, também são traços comuns de aquário, que é um signo de ar, ligado à comunicação e às relações sociais.

Kylian Mbappé: o otimismo de sagitário

Outro craque da nova geração, Kylian Mbappé, é de sagitário, nascido em 20 de dezembro de 1998. Sagitarianos são conhecidos pelo otimismo, pela energia e pelo amor à liberdade. São aventureiros e diretos, sempre em busca de expansão e novos conhecimentos.

A velocidade explosiva e o estilo de jogo vertical do atacante francês combinam com essa descrição. A alegria em campo e a busca constante por movimento refletem a energia de sagitário, um signo do elemento fogo, que valoriza a ação e a conquista de novos horizontes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.