Conselho Deliberativo aprova as contas de 2025 do Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu na noite desta segunda-feira (27/4) e aprovou as contas do presidente Osmar Stabile. Foram 106 votos a favor e 68 contra, mas com quatro abstenções.

O curioso é que as contas mostraram números bem complicados. Afinal, a dívida cresceu 8% em relação a 2024. Agora, bate na casa de R$ 2,7 bilhões.Alémdisso,o ano apresentou um déficit de R$ 143 milhões quando se somam despesas e receitas.

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O maior custo do Corinthians está em relação à folha salarial, que passou para R$ 571 milhões, bem mais do que os R$ 428 milhões de 2024, ainda sob o comando de .Augusto Melo.

As principais receitas do Corinthians

A maior receita foi de R$ 124,7 milhões em patrocínios de uniforme. Outro valor relevante: R$ 46,9 milhões que foram pagos pela empresa de material esportivo.

Outra fonte forte foi em relação ao número de premiações que Corinthians recebeu. Foram R$ 128,8 milhões. A conquista da Copa do Brasil gerou R$ 97,7 milhões desse total. Já com as vendas de atletas o Timão colocou no caixa R$ 107 milhões. Porém, mais da metade se deve ao negócio de R$ 58 milhões com o Chelsea, que contratou Denner.

Dívidas e acordos

Vale ressaltar que ocorreu a redução da dívida de curto prazo. O passivo circulante caiu de R$ 1,25 bilhão em setembro para cerca de R$ 700 milhões em dezembro, por causa da estratégia de rolar grande parte do total para pagamentos em prazos mais longos, o que não significa que a dívida diminuiu, mas apenas que não será paga em poucos meses.

Outro ponto a favor foi que o clube conseguiu renegociar a dívida de R$ 1,2 bilhão com a União.Assim,ela caiu para R$ 679 milhões graças a um desconto de 46,6%.

O que significa ter as contas aprovadas

Na prática, ao ter as contas aprovadas, Stabile, que assumiu em abril de 2025 no lugar do empichado Augusto Melo, não corre o risco de um pedido de impeachment por gestão temerária.