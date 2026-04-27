InícioEsportes
extracampo

João Gomes fará show em evento da convocação da Seleção para Copa

Cantor, que já participou da abertura da Supercopa Rei 2026, também vai comandar festa no dia 28 de maio, no Museu do Amanhã

João Gomes, de 23 anos, vai comandar a festa no dia 18 de maio - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)
João Gomes, de 23 anos, vai comandar a festa no dia 18 de maio - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O cantor João Gomes, de 23 anos, vai comandar a festa no dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti vai anunciar os jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. João é conhecido pela paixão por futebol e pelo Flamengo. O evento, aliás, vai ocorrer no Museu do Amanhã. Usualmente as convocações costumam se dar na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Aliás, no dia 1° de fevereiro, João Gomes participou da abertura da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, no Mané Garrincha. Na ocasião, o Timão venceu e levantou o troféu da competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

João Gomes é um dos nomes mais populares da música brasileira atualmente. O cantor estourou em 2021, com letras que falam direto ao coração, voz marcante e um estilo que mistura a força da tradição nordestina com a linguagem pop contemporânea.

Para a própria entidade, o evento celebrará o futebol brasileiro, unindo passado e presente da Seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo, com cinco conquistas. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti divulgará os 26 atletas que vão representar a Amarelinha no Mundial, iniciando, assim, a campanha em busca do hexacampeonato.

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/04/2026 23:15 / atualizado em 27/04/2026 23:20
    SIGA
    x