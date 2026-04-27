João Gomes fará show em evento da convocação da Seleção para Copa

O cantor João Gomes, de 23 anos, vai comandar a festa no dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti vai anunciar os jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. João é conhecido pela paixão por futebol e pelo Flamengo. O evento, aliás, vai ocorrer no Museu do Amanhã. Usualmente as convocações costumam se dar na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio.
Aliás, no dia 1° de fevereiro, João Gomes participou da abertura da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, no Mané Garrincha. Na ocasião, o Timão venceu e levantou o troféu da competição.
João Gomes é um dos nomes mais populares da música brasileira atualmente. O cantor estourou em 2021, com letras que falam direto ao coração, voz marcante e um estilo que mistura a força da tradição nordestina com a linguagem pop contemporânea.
Para a própria entidade, o evento celebrará o futebol brasileiro, unindo passado e presente da Seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo, com cinco conquistas. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti divulgará os 26 atletas que vão representar a Amarelinha no Mundial, iniciando, assim, a campanha em busca do hexacampeonato.
