Atlético vence a primeira em casa no Brasileiro feminino: 2 a 0 no Botafogo

Nesta segunda-feira, 27/4, pela 8ª rodada do Brasileirão feminino, o Atlético, na Arena MRV, conseguiu importante vitória sobre o Botafogo: 2 a 0. O jogo contou com público muito reduzido, cerca de 350 torcedores, e mostrou um Botafogo muito perigoso, criando a maioria das oportunidades, mas que pararam nas ótimas defesas de Weber, a melhor em campo. Já o Atlético foi letal. Saiu na frente com um gol de pênalti de Pimenta e ampliou no segundo tempo com Isadora. Foi a primeira vitória das Vingadoras em casa nesta competição.
O Atlético pula para 8 pontos, em 12º lugar, mas com o risco de perder uma posição para o Grêmio, que ainda joga na rodada. O Botafogo, lamentando a falta de sorte de seu ataque, segue com 5 pontos. Está em 15º lugar, três pontos à frente do América-MG, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E soma sete jogos sem vencer.
Como foi a vitória do Atlético Mineiro sobre o Botafogo
O Botafogo começou melhor, com duas oportunidades claras, uma delas com a zaga salvando na linha. Mas, aos 20 minutos, o Galo largou na frente. Talit entrou na área e foi derrubada por Michelle. Pênalti que Pimenta cobrou e abriu o placar. O Botafogo seguiu em cima. Apesar de sofrer alguns contra-ataques (que não resultaram em nada), teve pelo menos duas chances de ouro. Na melhor, na pequena área, Fernanda Tipa chutou. Mas Weber fez a defesa do jogo, no reflexo.
No segundo tempo, Weber continuou dando muita segurança na defesa do Galo, com defesas muito boas, e o Galo conseguiu ampliar aos 20 minutos. Amália, destaque do Atlético, mas que estava fazendo jogo abaixo da sua média, conseguiu construir boa jogada. Assim, lançou Marabá. Esta rolou para o chute de Isadora. contudo, a bola desviou na zaga e matou a goleira Michelle.
O Botafogo sentiu o gol e diminuiu a pressão. E foi do Atlético a última ótima chance, com Isadora, que entrou na área e tentou um golaço por cobertura. Mas a bola foi para fora.
Jogos da 8ª rodada do Brasileiro feminino
Sexta-feira (24/4)
Corinthians 3×1 Ferroviária
Sábado (25/4)
Flamengo 3×1 Vitória
Internacional 1×0 Juventude
domingo (26/4)
Bragantino 2×2 Cruzeiro
Mixto 0x2 Fluminense
Segunda-feira (27/4)
América-MG 0x0 São Paulo
Palmeiras 0x0 Santos
Atlético-MG 2×0 Botafogo
Terça-feira (28/4)
Bahia x Grêmio – 18h
