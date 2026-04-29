André Silva admite ansiedade para voltar a marcar pelo São Paulo

André Silva não marca um gol há mais de 10 meses - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

O empate sem gols entre São Paulo e Millonarios, na última terça-feira (28/4), em Bogotá, deixou um sentimento duplo para André Silva. Ao mesmo tempo em que valorizou o resultado fora de casa, o centroavante admitiu a ansiedade por voltar a marcar após longo período afastado por lesão.

Titular na partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, o camisa 17 teve uma grande oportunidade de balançar as redes. Após escanteio cobrado por Cauly, subiu livre na segunda trave e cabeceou com força, mas a bola explodiu no travessão. No rebote, Sarabia afastou praticamente em cima da linha. Depois do jogo, André reconheceu que ainda busca o melhor ritmo e não escondeu a expectativa pelo reencontro com o gol.

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"Confesso que estou um pouquinho ansioso já, mas estou no meu processo. Tive um longo período de sete meses, então ainda estou me readaptando para buscar um equilíbrio e poder voltar a melhor forma para ajudar o São Paulo", afirmou em entrevista ao SBT.

O jejum do atacante vem desde 16 de julho, quando marcou no empate por 1 a 1 com o Atlético Nacional, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores. Na partida seguinte, sofreu uma grave lesão no joelho, que o tirou do restante da temporada passada e também do início de 2026.

Desde o retorno, em março, André tenta recuperar o ritmo ideal. Até aqui, soma 11 jogos no ano, sendo quatro como titular, ainda em busca de retomar o faro de artilheiro.

A situação do São Paulo na Sula

Com o resultado, o São Paulo chegou aos sete pontos e assegurou a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana por pelo menos mais uma rodada. Além disso, o Tricolor segue invicto na competição, com duas vitórias e um empate.