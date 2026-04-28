Time reserva do São Paulo empata com o Millonarios na Colômbia

Com time recheado de jovens e reservas, o São Paulo cumpriu o propósito e saiu com resultado positivo pela Sul-Americana. Nesta terça-feira (28/4), o Tricolor empatou por 0 x 0 com o Millonarios, no Estádio Nemesio Camacho, o El Campín, na cidade de Bogotá, na Colômbia, pela terceira rodada do Grupo C da competição. A equipe brasileira, assim, conseguiu resistir à altitude colombiana.
Com o resultado, o Tricolor mantém a invencibilidade na competição e segue na liderança, com sete pontos. Do outro lado, o Millonarios fica com quatro na terceira posição. O’Higgins e Boston River ainda duelam nesta terça-feira. A próxima partida será na próxima quinta-feira (7/5), às 19h, contra o O’Higgins no Chile.
O mistão do São Paulo fez uma primeira etapa competitiva. Por outro lado, o Tricolor também demonstrou dificuldades para criar. Gonzalo Tapia teve as primeiras chances da partida. O atacante chileno recebeu em profundidade por duas vezes, mas, em ambas, finalizou sem perigo. A jogada aérea também foi uma arma.
Aos 19 minutos, Cauly cobrou escanteio, André Silva cabeceou e a bola acertou o travessão. Após a paralisação para reidratação, o Millonarios teve mais volume na partida. Em meio a muitas tentativas, a melhor chance foi nos acréscimos. Aos 46 minutos, após escanteio, Arias aproveitou um bate e rebate e arriscou de dentro da área, mas a bola passou por cima do gol.
Na segunda etapa, o Millonarios voltou melhor e assustou a defesa do São Paulo. Logo aos cinco minutos, Castro soltou uma bomba de longe; a bola desviou na defesa tricolor e assustou Coronel. Em seguida, Contreras quase teve chance, mas Sabino salvou a pátria.
Do outro lado, o Tricolor Paulista só foi atacar aos 13 minutos. Ferreira chutou cruzado e a bola sobrou para Tapia na pequena área. O chileno arriscou de primeiro para boa defesa de Novoa. No entanto, a arbitragem marcou impedimento. Nicolas também desperdiçou grande oportunidade em grande finalização. Os colombianos, entretanto, responderam em chutes de Castro, Quintero e Ureña.
Depois disso, o São Paulo tentou manter o controle da posse de bola, mas o cansaço pela altitude pesou. O time, então, tentou apostar nos contra-ataques, porém sem êxito. Os Azules, assim, alçaram bolas na área e lançamentos na área paulista para tentar se manter vivos na competição. A melhor chance foi nos acréscimos em cabeçada de Angulo, mas Coronel fez grande defesa.
MILLONARIOS 0x0 SÃO PAULO
Copa Sul-Americana 3ª rodada (Fase de Grupos)
Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)
Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL)
MILLONARIOS: Diego Novoa; Sarabia, Llinás, Arias e Valencia (Banguero, 31’/2°T); Mateo García (Vega, 40’/2°T), Viveros (Beckham Castro, 30’/2°T), David Silva (Quintero, 20’/2°T) e Rodrigo Ureña; Leo Castro (Angulo, 40’/2°T) e Contreras. Técnico: Fabián Bustos.
SÃO PAULO: Carlos Coronel; Cédric, Dória, Alan Franco, Sabino e Nicolas (Wendell, 16’/2°T); Luan (Felipe Negrucci, 24’/2°t), Djhordney (Bobadilla, 10’/2°T) e Cauly (Lucca, 25’/2°T); Tapia e André Silva (Ferreira, 9’/2°T). Técnico: Roger Machado.
Árbitro: Juan Benítez (PAR)
Assistentes: Miliciades Saldivar (PAR) e José Cuevas (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Cartão Amarelo: André Silva, Coronel, Nicolas (SAO)
