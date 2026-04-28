Cruzeiro vence o Boca Juniors e vai ao topo do grupo na Libertadores

Gerson sofre marcação cerrada de Di Lollo no duelo do Cruzeiro com o Boca Juniors, pela Libertadores - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

O Cruzeiro arrancou, na marra, a vitória por 1 x 0 sobre o Boca Juniors, nesta terça-feira (28/4), no Mineirão. O jogo, pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores, foi muito truncado, com os argentinos na catimba no primeiro tempo e na retranca no segundo, quando atuou com um a menos, depois da expulsão de Bareiro no fim da etapa inicial.

Mesmo não fazendo um bom jogo, o Cruzeiro começou a criar chances depois dos 20 minutos e, aos 37, vazou o Boca com gol do colombiano Néiser Villarreal para explosão dos 59.126 torcedores que compareceram ao estádio.

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O resultado leva o Cruzeiro aos mesmos seis pontos do Boca Juniors na ponta do Grupo D. Nesta quarta-feira, a Universidad Católica (três pontos) visita o Barcelona (zero) em Guayaquil, fechando a rodada do grupo.

O Boca Juniors entrou para o jogo com o status de melhor time da Argentina, com 14 jogos sem derrota e ataque avassalador. Mas o que se viu diante do Cruzeiro, no primeiro tempo, foi um time xeneize que fez apenas catimba. Qualquer contato com algum cruzeirense gerava reclamação ou simulação de agressão inexistente.

Por outro lado, o Boca fazia faltas violentas desde os primeiros minutos. Com o tempo, o Cruzeiro entrou no jogo e também passou a fazer faltas duras. A distribuição foi farta de cartões e, nos acréscimos da primeira etapa, Bareiro, que tinha amarelo, fez falta em Christian. A falta nem foi tão forte, mas o cruzeirense, simulando agressão violentíssima, levou o juiz a dar o segundo amarelo ao atacante. O Boca, sentindo o próprio veneno da catimba, ficaria com dez para o segundo tempo inteiro.

Esse é o resumo do primeiro tempo: o Cruzeiro um pouco mais focado no ataque, mas sem lance de gol. Muitas faltas, muitas paralisações, cartões amarelos em profusão.

Com a bola rolando, o único lance relevante foi uma falta clara em Kaio Jorge, que teve a camisa agarrada, muito provavelmente, em cima da linha da área. Possível pênalti, mas o juiz não deu nada e o VAR desconsiderou qualquer falta. Enfim, primeiro tempo horrível. Só melhor do que a atuação calamitosa do árbitro uruguaio Estebán Ostojich.

Com um a menos, o Cruzeiro ao menos começou a buscar o gol com maior frequência no segundo tempo. Mas só teve sua primeira chance aos 17 minutos. Um escanteio de Matheus Pereira achou Fabrício Bruno livre na entrada da pequena área. Mas o zagueiro, livre com o gol à sua frente, cabeceou muito mal, para fora. O Boca limitava-se a defender. Exemplo disso é que, até os 30 do segundo tempo, não deu um chute a gol sequer.

Nos 15 minutos finais, o Cruzeiro começou a, enfim, pressionar insensatamente Arroyo, que, de fora da área, chutou uma bola que tirou tinta da trave. Kaio Jorge recebeu na área e finalizou para defesa do goleiro Brey com o pé.

Aos 37, o alívio: Matheus Pereira achou Kaio Jorge pela direita, na área. Passe perfeito. Kaio cruzou a bola na área e Villarreal, que entrara pouco antes, empurrou para a rede. O ferrolho argentino estava vazado. Daí para a frente, catimba, empurra-empurra e quase mais um gol de Villarreal. Mas, desta vez, Brey abafou. No fim do jogo, ocorreu o esperado: uma batalha campal, com os jogadores do Boca querendo briga, principalmente com Matheus Pereira. O jogo de volta, em Buenos Aires, vai pegar fogo.

CRUZEIRO 1X0 BOCA JUNIORS

3ª Rodada – Libertadores

Data: 28/4/2026

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público:59.126

Renda: R$ 4.666.857,50

Gol: Néiser Villarreal,37’/2ºT (1-0)



CRUZEIRO: Otávio; Fagner (Kauã Moraes, Intervalo), Fabrício, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero(Néiser Villarreal, 29’/2ºT), Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues,29’/2ºT)e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.



BOCA JUNIORS: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado e Aranda (Figal, 16’/2ºT); Bareiro e Merentiel (Ceballos, 16’/2ºT). Técnico: Claudio Ubeda.



Árbitro: Estebán Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Taran e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Fagner, Gerson, Kaio Jorge, Matheus Pereira (CRU); Paredes, Bareiro, Blanco, Costa (BOC)

Cartões vermelhos: Bareiro (BOC, 46’/2ºT)