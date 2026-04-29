Palmeiras pode transformar Cerro Porteño em sua maior vítima internacional - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Cerro Porteño e Palmeiras voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (29/4), às 21h30, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, em um duelo que carrega um histórico amplamente favorável ao clube brasileiro.

Aliás, os números evidenciam o domínio alviverde ao longo dos anos. O Cerro é, inclusive, o adversário que o Palmeiras mais enfrentou na história da competição continental. Ao todo, são 16 partidas, com ampla vantagem brasileira: dez vitórias do Verdão contra apenas duas da equipe paraguaia.

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Esse cenário de superioridade não se limita apenas à Libertadores. Afinal, quando se amplia o recorte para todas as competições, o domínio segue evidente. O Cerro Porteño figura entre os clubes que mais sofreram gols do Verdão, com 40 tentos concedidos. Marca que atualmente divide com o Boca Juniors.

No quesito vitórias, o panorama se repete. O Palmeiras já soma 11 triunfos sobre o Cerro, igualando o número alcançado em confrontos contra equipes tradicionais do continente, como Peñarol e Universitario.

Diante desse retrospecto, o duelo desta quarta-feira pode ter impacto direto na história do confronto. Em caso de novo resultado positivo, o Palmeiras transformará o Cerro Porteño em seu principal adversário internacional em termos de derrotas sofridas e gols concedidos, se tornando a maior vítima do Verdão no cenário internacional.