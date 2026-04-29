Atlético-MG, com reservas, perde para o Cienciano pela Sul-Americana

Com um time reserva, o Atlético-MG foi até Cusco, no Peru, nesta quarta-feira (29/4), para enfrentar o Cienciano. E não foi bem na partida pelo Grupo B da Sul-Americana. Jogando mal, exceto por um breve período no segundo tempo, e atuando desde os 13 minutos da etapa final com um a menos (Preciado expulso), o Galo perdeu por 1 x 0, com gol de Bandiera no primeiro tempo.
Ficou barato, pois o goleiro Everson fez duas defesas sensacionais, que evitaram uma derrota por placar maior no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. Essa foi a primeira derrota do Galo para um time peruano em competições sul-americanas.
A derrota deixa o Galo parado nos três pontos e em último lugar no Grupo B da Sul-Americana. O Cienciano pula para sete pontos e está na liderança, à frente do Juventud (seis) e do Puerto Cabello (três). Aliás, nesta quarta, o Juventud fez 4 x 0 no Cabello. Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas. O segundo colocado jogará uma repescagem com o terceiro colocado do grupo da Libertadores.
O técnico Eduardo Barba Domínguez escalou um time reserva para enfrentar o Cienciano, pensando no clássico do fim de semana com o Cruzeiro, pelo Brasileiro. E o que se viu no primeiro tempo foi um vexame do Galo. Tirando um único ataque, em que Alexsander pegou de fora da área num belo chute que passou raspando a trave direita de Espinoza, o time não fez nada. Vários jogadores foram nulos: Reinier, Dudu e Scarpa; este último, inclusive, perdeu uma boa, que gerou um ataque perigoso do Cienciano.
O time peruano, por sua vez, buscou muito o ataque, principalmente por meio de chuveirinhos. Em uma delas, Preciado abafou na hora em que Hohberg iria marcar. Em outras duas, Everson fez milagres, em chutes de Bandiera e Garcés. Mas, aos 29, não teve jeito. O cruzamento da esquerda de Barreto pegou Bandiera bem colocado. O atacante se antecipou à zaga, que marcou mal, e ao lateral Kauã, que escorregou quando tentou chegar no jogador do time peruano. Enfim, justo 1 x 0 no primeiro tempo.
No segundo tempo, com Minda no ataque, na vaga de Igor Gomes, o Galo começou bem e quase marcou quando Minda rolou para Reinier, que quase marcou, mas foi bloqueado na hora do chute. Contudo, aos 13 minutos, Preciado, que já tinha amarelo, fez uma falta por trás e foi expulso.
O Galo passou a jogar com um a menos. E, com um a menos, o time passou a jogar de forma mais cautelosa; atacou pouco e só não levou o segundo gol por causa de mais uma defesa espetacular de Everson em finalização de Garcés. Os mineiros tiveram uma falta cobrada por Bernard, aos 39, por cima do travessão e nada mais.
CIENCIANO-PER 1×0 ATLÉTICO
3ª rodada – Copa Sul-Americana de 2026
Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)
Data: 29/4/2026
Gol: Bandiera, 29’/1ºT (1-0)
CIENCIANO: Espinoza; Claudio Núñez, Amondarain, Becerra (Yovera, 19’/2ºT) e Christian Sosa; Martinich (Caparo, 25’/2ºT), Robles, Barreto e Hohberg (Romagnoli,43’/2ºT); Garcés (Succar,43’/2ºT) e Bandiera (Aguilar, 43’/2ºT).
Técnico: Horácio Melgarejo
ATLÉTICO: Everson; Preciado, Alonso, Ivan Román e Kauã Pascini; Tomás Perez, Alexsander (Bernard, Intervalo) e Scarpa (Luís Gustavo,33’/2ºT) Dudu (Iseppe, 33’/2ºT), Reinier (Cauã,33’/2ºT) e Igor Gomes (Minda, Intervalo).
Técnico: Eduardo Domínguez
Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)
Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jose Savorani (ARG)
VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
Cartões amarelos: Preciado, Scarpa (ATL)
Cartões vermelhos: Preciado (ATL, 13’/2ºT)