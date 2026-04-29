Palmeiras relaxa no segundo tempo e fica no empate contra o Cerro Porteño

O Palmeiras empatou pela segunda vez nesta fase de grupos da Copa Libertadores da América - (crédito: Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

O Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (29/4), em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão chegou a sair na frente ainda no primeiro tempo, com Jhon Arias. Contudo, a equipe de Abel Ferreira caiu de rendimento na etapa final e viu os paraguaios empatar em um gol contra de Carlos Miguel, onde a bola bateu na trave, nas costas do goleiro e voltou para a meta.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos cinco pontos, mas caiu para a segunda colocação do Grupo E, já que o Sporting Cristal chegou aos seis. Já o Cerro Porteño soma quatro pontos e está na terceira posição, na briga por uma vaga no mata-mata.

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Primeiro tempo

O primeiro tempo na Nueva Olla teve início equilibrado, mas com o tempo o Palmeiras passou a controlar as ações. Com mais posse de bola e melhor organização, o Verdão começou a criar as principais oportunidades. Primeiro, Flaco López exigiu defesa do goleiro, e na sequência Allan acertou o travessão em chance clara dentro da área. Assim, o gol virou questão de tempo. Aos 32, Allan recebeu em profundidade, fez boa jogada individual e tabelou com Marlon Freitas antes de servir Jhon Arias, que finalizou sem goleiro para abrir o placar. Após o gol, o Alviverde manteve o domínio, controlando o ritmo e neutralizando as tentativas do Cerro, que encontrou dificuldades para criar jogadas perigosas. Nos minutos finais, os paraguaios até ensaiaram uma pressão, mas sem efetividade. Por fim, o time de Abel Ferreira foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Segundo tempo

O Cerro Porteño voltou diferente no segundo tempo e iniciou pressionando. Logo aos cinco minutos, Giay tentou afastar de calcanhar, mas pegou mal na bola, que ficou sobrando dentro da área. Contudo, o argentinou se recuperou a tempo para bloquear a finalização de Jonátas Torres à tempo. Com o passar dos minutos, o Palmeiras conseguiu controlar a pressão paraguaia e voltou a controlar a posse de bola, mas sem criar tantas oportunidades como no primeiro tempo. Assim, com a apatia alviverde na etapa final, os paraguaios chegaram ao empate. Iturbe arriscou de fora da área, a bola explodiu na trave, voltou nas costas de Carlos Miguel e voltou para o gol, morrendo no fundo das redes.

Após o gol sofrido, o Verdão voltou a atacar e quase chegou ao empate em cabeçada de Flaco López. Mas a bola foi no meio do gol, facilitando para Arias. Depois, Maurício recebeu dentro da área, mas preferiu o passe em vez do chute e acabou perdendo a bola. Por fim, no último lance do jogo, Andreas Pereira cobrou falta com veneno e Murilo subiu livre para cabecear, mas o meia parou em um verdadeiro milagre de Arias, para evitar o gol. Maurício ainda tentou no rebote, mas foi bloqueado. Assim, as equipes ficaram no 1 a 1, em Assunção.

CERRO PORTEÑO 1X1 PALMEIRAS

Libertadores 3ª rodada (Fase de Grupos)

Data e horário:29/04/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local:La Nueva Olla, Assunção (PAR)

Gols: Jhon Arias, 32/1°T (0-1); Carlos Miguel/contra, 26/2°T (1-1)

CERRO PORTEÑO: Martín Arias; Velázquez, Matías Pérez e Lucas Quintana (Melgarejo, 46/2°T); Rodrigo Gómez (Iturbe, 22/2°T), Jorge Morel, Wilder Viera (intervalo, Klimowicz), Fabrício Domínguez (César Bobadilla, 46/2°T); e Chaparro; Jonatán Torres (Peralta, 31/2°T) e Vegetti.Técnico: Ariel Holan.

>PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Khellven, 38/2°T), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté, 42/2°T); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan (Felipe Anderson, 42/2°T); Ramón Sosa (Maurício, 33/2°T), Jhon Arias (Lucas Evangelista, 38/2°T) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Sopi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartão Amarelo: Iturbe (CER); Allan (PAL)