Em jogo intenso, Flamengo empata na Argentina com o Estudiantes

Em um jogo muito intenso, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Estudiantes (ARG), nesta quarta-feira (29/4), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mesmo jogando no Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), o Rubro-Negro saiu na frente, com Luiz Araújo. Carrillo, porém, deixou tudo igual no segundo tempo, com os times dividindo os pontos.
Assim, o Fla mantém-se na ponta do Grupo A, com sete pontos após três jogos. Já o Estudiantes chega aos cinco pontos, seguindo na segunda posição. Medellín (COL) e Cusco (PER) ainda jogam na rodada, mas não alterariam as posições dos argentinos, nem dos brasileiros. A notícia ruim para o Fla ficou por conta da lesão de de Arrascaeta, que saiu ainda no primeiro tempo.
Arrasca sai lesionado
O primeiro tempo foi de intensidade, com diversos pontos-chave. Jogando fora de casa, o Flamengo se fechava num 4-4-2 sem bola e dava campo para o Estudiantes tentar armar desde trás. Quando chegava próximo a área rubro-negra, porém, pouco conseguia arriscar em condições. E, aos 18?, notícia ruim para o Fla, com a lesão de de Arrascaeta, que caiu de mal jeito e machucou o ombro direito. Dessa forma, foi direto para um hospital próximo para realizar exame de imagem.
Mesmo com este baque, o Rubro-Negro soube manter a tranquilidade para sair na frente. Samuel Lino encontrou passe incrível para Bruno Henrique. Ele driblou o zagueiro, foi ao fundo e rolou para trás. Luiz Araújo, com o gol vazio, marcou, aos 31?, fazendo apenas seu segundo tento sob o comando de Leonardo Jardim. Ainda houve tempo para o árbitro "aliviar" para Farías, que deu carrinho perigoso em Royal e só levou amarelo, no fim da primeira etapa.
Segundo tempo
Com menos de dez minutos jogados no segundo tempo, foram mais chances do que nos primeiros 45 minutos. Não à toa, após Pérez desperdiçar cabeceio, e Muslera operar dois milagres em chutes de Bruno Henrique e Luiz Araújo (no mesmo lance), o Estudiantes chegou ao empate. No contra-ataque destas defesas, o time da casa veio pela direita com perigo. Cruzamento passou por toda a pequena área e encontrou Farías, que deu um peixinho. Carrillo também se jogou na bola, entrando junto até mesmo de Rossi dentro do gol. O VAR, através de Juan Lara (CHI), até analisou o lance, mas confirmou o tento argentino.
Depois, o clima esquentou após possível pênalti em Emerson Royal. Após muitas reclamações, o árbitro chileno Piero Maza expulsou os dois treinadores: Cacique Medina, por parte dos argentinos, e Leonardo Jardim, dos brasileiros. Zé Barros partiu para as mudanças, colocando Plata, Pedro e Saúl. No entanto, o jogo se encaminhou para um empate – melhor para o Flamengo.
Próximos passos
O Estudiantes, líder da Liga Argentina, já tem vaga garantida nas oitavas de final, mas ainda disputa a última rodada contra o Platense, no sábado (2/5), fora de casa. Na próxima quarta (6/5), visita o Cusco (PER), pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores.
Já o Flamengo se volta para o Clássico dos Milhões, contra o Vasco, pela 14ª rodada do Brasileirão. Será no domingo (3/5), no Maracanã, às 16h (de Brasília). Já pela Libertadores, o duelo é contra o Medellín (COL), fora de casa, na quinta (7/5), às 21h30.
ESTUDIANTES (ARG) 1 x 1 FLAMENGO
Copa Libertadores 2026 Fase de grupos 3ª rodada Grupo A
Data e horário: 29/4/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
Público Presente: –
Público pagante: –
Renda: –
Gols: Luiz Araújo, 32’/1ºT (0-1); Carrillo, 9’/2ºT (1-1);
ESTUDIANTES: Muslera; Meza, González Pírez, Palacios e Benedetti; Amondarain, Ezequiel Piovi, Gabi Neves (Gaich, 40’/2ºT), Facundo Farías (Cetré, 28’/2ºT) e Tiago Palácios (Castro, 40’/2ºT); Guido Carrillo (Aguirre, 40’/2ºT). Técnico: Alexander Medina.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e de Arrascaeta (Carrascal, 18’/1ºT); Luiz Araújo (Plata, 24’/2ºT), Samuel Lino (Saúl, 35’/2ºT) e Bruno Henrique (Pedro, 35’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Cartões Amarelos: Tomás Pérez, Farías, Tomás Palácios, Neves, Piovi (EST); Emerson Royal (FLA)
Cartões Vermelhos: Alexander Medina (EST) e Leonardo Jardim (FLA)
Saiba Mais
- Esportes Fluminense e Hulk chegam a acordo e aguardam rescisão com o Atlético-MG
- Esportes Copa Centro-Oeste: Gama vence Atlético-GO e fecha 1ª fase com 100%
- Esportes Capital e Operário-MS empatam no JK e se despedem na Copa Centro-Oeste
- Esportes Vôlei de Praia: autoexpressão influencia etapa de Brasília do Mundial
- Esportes Copa do Brasil Feminina: Cresspom é eliminado pelo Juventude-SE
- Esportes Futuro dos saltos ornamentais compete em Brasília até domingo