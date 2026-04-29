Fluminense e Hulk chegam a acordo e aguardam rescisão com o Atlético-MG

O Fluminense selou o acordo com o atacante Hulk na noite desta quarta-feira (29/4). Em reunião entre o diretor-geral tricolor, Mário Bittencour, e a empresária Marisa Alija, as partes definiram os termos financeiros e contratuais para a chegada do ídolo atleticano às Laranjeiras.
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O vínculo de Hulk com o clube carioca será válido até o final de 2027, sem previsão de extensão. Com o acerto encaminhado, resta agora apenas a assinatura da rescisão com o Atlético para que o anúncio oficial seja realizado.
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O distrato com o clube mineiro ainda não ocorreu devido à viagem de Paulo Bracks, diretor do Atlético, que está no Peru para o compromisso do time na Sul-Americana. Assim sendo, a empresária do jogador retornará a Belo Horizonte nos próximos dias para alinhar os últimos detalhes da saída.
De acordo com o portal GE, os entraves foram superados e o clima é de otimismo total no Rio. Por outro lado, o Fluminense não se opõe a uma possível despedida formal do atacante perante a torcida alvinegra antes da mudança definitiva.
Embora o destino seja o Rio de Janeiro, Atlético e Hulk ainda discutem como será o encerramento deste ciclo vitorioso. Existe a possibilidade de o jogador receber uma homenagem na partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão, mesmo sem entrar em campo.
Hulk encerra sua passagem pelo Galo como um dos maiores ídolos da história recente, acumulando títulos como o Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de cinco estaduais consecutivos na temporada 2026.
A chegada de Hulk é vista como o grande movimento do Fluminense no mercado para buscar o protagonismo nas competições nacionais e continentais. O técnico Mano Menezes já aguarda o atleta para iniciar o processo de integração ao elenco. Sem dúvida, a experiência do atacante de 39 anos é considerada fundamental para liderar o grupo em momentos decisivos.
Por fim, o Tricolor espera regularizar a documentação a tempo de contar com o reforço já nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.
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