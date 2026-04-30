Presidente da CBV exalta Brasília como sede do Circuito Mundial de Praia

Radamés Lattari Filho, presidente da Confederação Brasileira de Voleibal na tarde desta quinta-feira (30) no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Brasília - (crédito: Rafael Lins)

O presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) rasgou elogios a Brasília em mais um ano com a cidade como sede do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Realizado no Estacionamento 12 do Parque da Cidade desde quarta-feira (29/4), a competição reúne destaques da modalidade e se estende até domingo (3/5). Os ingressos são gratuitos, com retirada antecipada no site Sympla.

Neste ano, outras duas cidades brasileiras receberam etapas da competição internacional. Anteriormente, João Pessoa (PB) e Saquarema (RJ) abrigaram atletas de todo o globo no campeonato mais importante da modalidade. Além de Brasília, o Brasil ainda terá o Rio de Janeiro como sede do evento em julho.

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O presidente reforçou o motivo pelo qual o país vem recebendo tantas etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a ponto de se tornar a nação com mais cidades-sedes em todo o mundo. “O Brasil é o país do vôlei de praia hoje em dia. Os atletas gostam de vir jogar aqui devido ao carinho do público e também da logística que proporcionamos a eles. Quatro das oito etapas do circuito são em solo brasileiro em 2026”, conta Radamés, orgulhoso.

O carioca de 68 anos também destacou o motivo de Brasília ser uma das cidades mais usadas para a realização do evento. “Aqui é um dos melhores lugares para sediar a competição. O carinho do público, as distâncias curtas que facilitam a logística e a qualidade da estrutura do local chamam os atletas e as delegações para a capital”, observou.

Além das partidas do Circuito Mundial, Brasília abrigou, em abril, duelos do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. A cidade também vai receber a Liga das Nações de Vôlei, entre 3 e 14 de junho. Orgulhoso com a manutenção da capital da modalidade, Radamés conta com o apoio do público para encher o Ginásio Nilson Nelson no próximo mês para o campeonato ser tão bem-sucedido quanto o Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

*Estagiário sob suupervisão de Danilo Queiroz

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