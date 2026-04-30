Roraima terá novas eleições após TSE cassar o governador

O estado de Roraima terá novas eleições diretas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar o mandato do governador Edilson Damião, em julgamento encerrado nesta quinta-feira (30). O ex-governador Antonio Denarium também está inelegível pelo prazo de oito anos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da região, ainda não há data específica para realização do pleito.



Tanto Damião quanto Denaruim foram condenados por abuso de poder político e econômico. Denarium renunciou ao cargo de governador para concorrer a uma das vagas do Senado. Com isso, Damião assumiu o comando do executivo local. O TSE determinou que a execução da sentença deve ser imediata, ou seja, afastando o governador do cargo mesmo antes da publicação do acórdão - documento que oficializa o resultado do julgamento.



A presidente da Corte Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, afirmou que caso o TRE de Roraima entendesse que a eleição direta seria tecnicamente inviável, o Tribunal Superior Eleitoral deveria ser informado. No entanto, o tribunal regional já confirmou que vai realizar o pleito de maneira direta, ou seja, com a escolha sendo feita pelos eleitores.

"Diante disso, o TRE-RR esclarece que adotará todas as providências necessárias para o fiel cumprimento da decisão, observando rigorosamente os termos definidos pelo TSE e a legislação eleitoral vigente", informou o órgão, em nota.

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Em nota, a defesa de Edilson Damião afirmou que vai recorrer do resultado do julgamento e afirma que ele ainda permanece no cargo. "A defesa do governador Edilson Damião afirma que, apesar da decisão anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, apresentará os recursos cabíveis. Destaca ainda que há etapas formais a serem cumpridas, necessárias, conforme a legislação, para a produção de efeitos. Nesse contexto, o governador segue no exercício regular do cargo, assegurando a continuidade administrativa e o funcionamento normal dos serviços públicos", destaca o texto.

Soldado Sampaio



Com a decisão da Justiça Eleitoral, o presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio (Republicanos), é quem assume o governo do estado até a realização do pleito. Ele já afirmou que pretende concorrer nas eleições para o mandato tampão.



Além disso, Sampaio também afirmou que avalia ser candidato a governador nas eleições de outubro, para a escolha de um nome definitivo para o comando do estado nos próximos quatro anos.