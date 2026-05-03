Brasiliense tem confronto direto pela Série D contra a Aparecidense

O Brasiliense ainda está invicto na Série D do Campeonato Brasileiro, mas apresenta apenas uma vitória, conquistada contra o Inhumas, na terceira rodada. O time da capital fecha o G-4 com seis pontos e, mesmo com vantagem de quatro para o quinto colocado o Primavera, os comandados de Léo Roquete necessitam da vitória diante da Aparecidense, neste domingo (3/5), às 16h, no Serejão, para engrenar uma boa sequência no torneio e chegar forte ao mata-mata.

Entretanto, o Jacaré vêm de um empate doído no clássico contra o Gama. A equipe vencia e jogava melhor durante grande parte do confronto, mas os três pontos foram embora com uma falha grotesca do goleiro Matheus Kayser. Porém, mesmo com esse banho de água fria no último jogo, o zagueiro e capitão, Victor Salinas, avaliou as expectativas para o próximo jogo como positivas.

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“A expectativa é muito boa. Mais um jogo em casa com a equipe vindo em uma crescente nos últimos jogos. Tanto nós, como nossos torcedores, merecemos essa vitória para entrar na briga pelo topo da tabela”, conta o defensor do Jacaré.

Por outro lado, a Aparecidense também possui os mesmos seis pontos do adversário, mas ocupa a terceira posição por ter mais vitórias na competição. A equipe goiana conquistou dois triunfos, contra Primavera e Inhumas, e amargou duas derrotas para Gama e Luverdense. O time treinado por Augusto Fassina fez péssima campanha no estadual e quase foi rebaixado, salvando-se apenas nos playoffs de permanência. Mas, no campeonato nacional, o Camaleão do Cerrado realizou bons jogos e abriu vantagem em relação ao quinto colocado.

Na história, o confronto aconteceu apenas duas vezes, na Série D de 2021, e culminou com duas vitórias da Aparecidense. Seria a chance do Brasiliense quebrar esse tabu diante do seu torcedor.

Ficha técnica

Brasiliense x Aparecidense

Série D do Campeonato Brasileiro - quinta rodada

Brasiliense

Matheus Kayser, Netinho, Victor Salinas, Fábio Sanches, Jonathan Moc, Iago Cousseau, Tarta, Marlone, Serginho, Montanha e Jackson

Técnico: Léo Roquete

Aparecidense

Pedro Henrique, Ivan, Jefferson, Renato, Lima, Mário, Luan, Kleberson, Kaique, Bruninho e Lauro

Técnico: Augusto Fassina

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Horário: 16h

Local: Estádio Serejão, Taguatinga (DF)

Ingresso: Bilheteria Digital - Arquibancada Norte e Cadeira (meia: R$5,00 / inteira: R$10,00)

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz