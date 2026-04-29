InícioPolítica
Sabatina

Messias destaca apoio de Mendonça e exalta trajetória no serviço público

Indicado ao STF afirmou ter orgulho da relação com o ministro e disse cumprir todos os requisitos constitucionais para o cargo

Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senado como indicado ao STF - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senado como indicado ao STF - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), destacou o apoio que recebe do ministro André Mendonça. Em tom enfático, ele afirmou ter orgulho da relação de amizade e respeito com o magistrado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao mencionar Mendonça, Messias relembrou que o ministro já passou pelo mesmo processo de sabatina no Senado. Segundo ele, a trajetória semelhante fortalece ainda mais o significado do apoio recebido. “Tenho um irmão de fé, um amigo, um grande jurista, que esteve aqui nesta cadeira e hoje é um dos melhores ministros da Suprema Corte”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O indicado também ressaltou sua experiência profissional como um dos principais pontos de qualificação para ocupar uma vaga no STF. Ele afirmou ter mais de 25 anos de ço público e destacou que sua atuação foi marcada por entregas concretas à sociedade brasileira.

Messias disse estar tranquilo em relação ao cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos para o cargo. “Eu estou em paz quanto ao cumprimento dos meus requisitos constitucionais”, afirmou, ao defender sua trajetória na administração pública.

Durante a sabatina, o advogado-geral também enfatizou que não encara a possibilidade de integrar o STF como uma ambição pessoal. Segundo ele, o exercício da magistratura constitucional deve ser compreendido como uma missão voltada ao interesse público, e não como um objetivo de carreira.

Por fim, Messias reforçou o compromisso com o serviço público e destacou os valores que, segundo ele, nortearam sua atuação ao longo dos anos. “A minha vida inteira servi a este povo com dignidade, integridade, seriedade e imparcialidade”, concluiu.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 29/04/2026 17:29
SIGA
x