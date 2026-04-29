Messias destaca apoio de Mendonça e exalta trajetória no serviço público

Durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), destacou o apoio que recebe do ministro André Mendonça. Em tom enfático, ele afirmou ter orgulho da relação de amizade e respeito com o magistrado.



Ao mencionar Mendonça, Messias relembrou que o ministro já passou pelo mesmo processo de sabatina no Senado. Segundo ele, a trajetória semelhante fortalece ainda mais o significado do apoio recebido. “Tenho um irmão de fé, um amigo, um grande jurista, que esteve aqui nesta cadeira e hoje é um dos melhores ministros da Suprema Corte”, declarou.

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O indicado também ressaltou sua experiência profissional como um dos principais pontos de qualificação para ocupar uma vaga no STF. Ele afirmou ter mais de 25 anos de ço público e destacou que sua atuação foi marcada por entregas concretas à sociedade brasileira.



Messias disse estar tranquilo em relação ao cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos para o cargo. “Eu estou em paz quanto ao cumprimento dos meus requisitos constitucionais”, afirmou, ao defender sua trajetória na administração pública.

Durante a sabatina, o advogado-geral também enfatizou que não encara a possibilidade de integrar o STF como uma ambição pessoal. Segundo ele, o exercício da magistratura constitucional deve ser compreendido como uma missão voltada ao interesse público, e não como um objetivo de carreira.



Por fim, Messias reforçou o compromisso com o serviço público e destacou os valores que, segundo ele, nortearam sua atuação ao longo dos anos. “A minha vida inteira servi a este povo com dignidade, integridade, seriedade e imparcialidade”, concluiu.

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