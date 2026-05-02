Cerrado vence em Ceilândia com desempenho recorde de Sassá na LBF

Sassá foi o nome do jogo! Emocionada, a jogadora do Cerrado Basquete lembrou da dificuldade enfrentada dura uma grave lesão antes de voltar à quadra - (crédito: Divulgação/Felipe Costa/LBF)

O basquete candango experimenta um fim de semana iluminado. Um dia depois de o Brasília derrotar o Caxias, fechar a melhor de cinco por 3 x 1 e avançar às quartas de final do NBB, o Cerrado conseguiu uma vitória imponente na Liga de Basquete Feminino.

Com uma grande exibição individual de Bea Oliveira, o representante candango na elite derrotou o Sodiê Mesquita por 122 x 64 no Ginásio do Sesc, em Ceilândia. Foi o jogo com a maior pontuação na temporada de 2026, com o time da casa dominando o confronto do início ao fim, em uma exibição de velocidade, consistência e intensidade avassaladora.

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On fire, Sassá Gonçalves anotou 38 pontos, pegou 14 rebotes e deu 4 assistências. De acordo com os números da LBF, a jogadora brilhou com 55 de eficiência e superou o recorde de Thainá Silva (51). A marca estava intacta desde a temporada de 2022 do NBB. Bea Oliveira também se destacou, alcançando 40 de eficiência em uma partida memorável.

“Vou chorar cacete”, disse depois da partida. “Eu voltei de lesão. O time está bem. Temos objetivo como equipe. Ganhei o troféu, mas isso aqui é pequeno diante de tudo o que a gente vem passando. É o meu primeiro troféu depois de um ano jogando a LBF. Eu senti muita falta de estar aqui e consegui”, desabafou Sassá.

Surpresa com os 55% de eficiência, Sassá reforçou: “É treino, é foco. Só quem se lesiona sabe o quão importante é esse momento, ainda mais quebrar o recorde”, comemorou, dedicando o prêmio à filha em entrevista à TV UOL depois do encerramento do confronto.

Quarto colocado na classificação geral com 17 pontos, o Cerrado volta à quadra no próximo dia 7 contra o Sampaio Basquete, às 19h30. O Sodiê Mesquita joga um dia antes, às 19h30 contra o PONTZ São José Basketball. A liderança é do Sampaio Corrêa, seguido pelo Unimed Campinas e pelo Sesi Araraquara, respectivamente.

“Nós precisamos acertar o nosso balanço defensivo. Tomamos muitos pontos de contra-ataque. O Cerrado é um elenco feito para disputar o título. Essa semana vai ser bem trabalhosa”, avaliou Tita, ex-Cerrado, autora de 12 pontos pelo Sodiê Mesquita.

*Com informações da LBF