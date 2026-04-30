Com show de Adson, Vasco vence Olimpia e vira líder na Sul-Americana

Com uma atuação contundente, o Vasco conquistou a primeira vitória na Sul-Americana e, de quebra, assumiu liderança da chave. Nesta quinta-feira (30/4), o Cruz-Maltino venceu o Olimpia por 3 x 0, em São Januário, pela terceira rodada do Grupo G da competição. Puma Rodríguez, Nuno Moreira e o inspirado Adson, que ainda fez duas assistências, balançaram as redes. A equipe carioca fez valer o mando de campo e dominou o jogo do início ao fim, enquanto os paraguaios tentaram nos contra-ataque, mas decaíram no segundo tempo.
Com o resultado, o Vasco está na primeira colocação do Grupo G, com quatro pontos, pelo saldo de gols. Assim, o Olimpia caiu para segunda posição com o mesmo número de pontos. Audax Italiano também tem os mesmos quatro somados, enquanto o Barracas Central soma três. Ou seja, o grupo está aberto. Agora, o time de Renato Gaúcho volta a campo pela Sul-Americana na próxima quarta-feira (6/5), às 19h, o cruzmaltino contra o Audax Italiano, no Bicentenario La Florida. Antes disso, a equipe carioca chega com moral para enfrentar o Flamengo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.
O Vasco fez o que se esperava dentro de casa: atacar e ficar com a bola. O time, portanto, dominou a primeira etapa, mas faltou caprichar nas finalizações. O cruzmaltino ficou grande parte do jogo no campo do adversário. Nuno Moreira, Spinelli, Rojas, duas vezes, e Puma tiveram grandes oportunidades de balançar as redes. E o lateral-direito abriu o placar após perder chance. Após bola lançada na área, Adson escorou para o uruguaio, que bateu de esquerda no canto direito do goleiro Gastón Olivera, aos 39 minutos minutos. Do outro lado, o Olimpia, entretanto, optou pelos contra-ataques para construir as jogadas e conseguiu a melhor chance somente, aos 30 minutos, em bom chute de Quintana.
Depois da assistência para Puma Rodríguez, Adson entrou ainda mais inspirado no segundo tempo. O atacante contribuiu com mais dois gols. Aos cinco minutos, Ramon Rique recuperou bola e armou contra-ataque. Spinelli recebeu de Nuno e finalizou de canhota cruzado na trave. No rebote, Adson faz ótima recuperação de carrinho e tocou para o português ampliar o marcador. Pouco tempo depois, Rojas encontrou bom passe para Adson, que dominou dentro da área e finalizou colocado, no cantinho direito de Olveira.
O Olimpia, aliás, tentou ir para o ataque, mas muita dificuldade de criar chances reais. Uma que gerou susto foi um pênalti marcado pelo árbitro por toque em mão de Lucas Freitas, mas após análise do VAR, foi retirado. Nos minutos finais, o "Rei de Copas" ensaiou uma pressão com mais vontade do que organização. A melhor chance foi em chute de Sánchez. Enquanto isso a equipe carioca se segurou.
VASCO 3×0 OLIMPIA
Sul-Americana- 3ª rodada
Data: 30/04/2026 (quarta feira)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Público/Renda: 12.543 presentes / R$ 707.458,00
Gols: Puma Rodríguez, 39’/1°T (1-0); Nuno Moreira, 5’/2°T (2-0); Adson, 9’/2°T (3-0);
VASCO: Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique, 24’/2°T), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar, 24’/2°T); Hugo Moura, Ramon Rique (Barros, 24’/2°T) e Johan Rojas (Marino Hinestroza, 31’/2°T); Nuno Moreira, Adson (Brenner, 31’/2°T) e Spinelli. Técnico: Alexandre Mendes.
OLIMPIA-PAR: Gastón Oliveira; Lucas Morales, Juan Vera, Mateo Gamarra e Coyote Rodríguez; Alex Franco (Richard Sánchez, 11’/2ºT), Richard Ortíz (Alfaro, 12’/2°T) e Hugo Quintana; Rubén Lezcano (Leguizamón, 12’/2°t), Romeo Benítez e Sandoval (Alcaraz, 19’/2°T). Técnico: Pablo Sánchez.
Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Carlos Orbe (EQU)
Cartão Amarelo: Adson, Brenner, Lucas Freitas (VAS), Sandoval (OLI)
