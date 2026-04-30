Fluminense perde para o Bolívar em La Paz e se complica na Libertadores

O Fluminense voltou a jogar abaixo do normal na Libertadores e colheu mais um resultado negativo. Após perder na segunda rodada do Grupo C para o Rivadavia, no Maracanã, nesta quinta-feira (30/4), foi até La Paz e perdeu para o Bolívar por 2 x 0. O jogo no Hernando Siles mostrou um Bolívar bem superior, aproveitando falhas claras do Fluminense para chegar aos gols. E rolou em ações muito parecidas: conclusão de Robson Matheus no meio da área após cruzamentos pela esquerda. O Tricolor ainda teve o prejuízo de jogar com um a menos desde o início do segundo tempo, após a expulsão de Bernal por reclamação .

Para o Fluminense, o resultado foi péssimo. O time está na lanterna do Grupo C em que era franco favorito, com um ponto. Além disso, deixou o Bolívar chegar aos quatro pontos, em segundo lugar. A liderança é do Rivadavia, que chegou aos nove pontos ao golear o La Guaira (três pontos) por 4 x 1. Assim, com o fim do turno, a chance do Fluminense terminar em primeiro ficou complicada. E, para ficar com a segunda vaga, tudo indica que haverá uma briga cabeça a cabeça exatamente com o Bolívar. Na próxima rodada, o Fluminense vai até a Argentina enfrentar o Rivadavia, na quarta-feira (6/5). No mesmo dia, o La Guaira recebe o Bolívar.

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O jogo marcou um recorde para Fábio. O goleiro do Fluminense chegou a 113 jogos em Libertadores. Assim, empatou com o goleiro Eder Almeida (ídolo do Olímpia) em primeiro lugar como o atleta com mais partidas na história da competição.

Em casa, o Bolívar (que contou com diminuta torcida no Hernando Siles) começou um ataque de muito perigo, com Fábio fazendo boa defesa. Aos cinco minutos, abriu o placar. Um cruzamento de Sagredo pela esquerda foi até o meio da área. Dava para Ignacio ou Freytes cortarem a bola, mas eles ficaram parados. Isso deu a chance para a conclusão de Robson Matheus.

Depois deste gol, o jogo caiu muito de produção, sem ter, desde então, nenhum lance de real perigo e poucos chutes a gol apenas dois do Bolívar e um único do Fluminense, com Serna, sem perigo algum.

O Fluminense não fez um bom primeiro tempo, pois foi envolvido pelo Bolívar, que criou as melhores oportunidades e, quando atacou, mostrou pouca objetividade mesmo com um trio ofensivo: Serna, Carrillo e Cano.

Em casa, o Bolívar (que contou com diminuta torcida no Hernando Siles) já tinha feito um ataque de muito perigo, com Fábio fazendo a defesa, quando, aos cinco minutos, abriu o placar. Um cruzamento de Sagredo pela esquerda foi até o meio da área. Dava para Ignacio ou Freytes cortarem a bola, mas eles ficaram parados, e isso deu a chance para a conclusão de Robson Matheus.

Depois deste gol, o jogo caiu muito de produção, sem ter, desde então, nenhum lance de real perigo e poucos chutes a gol apenas dois do Bolívar e um único do Fluminense, com Serna, sem perigo algum.

Fluminense, com dez, leva mais um gol

O jogo se complicou de vez para o Fluminense quando, por reclamação boba de uma falta, Bernal, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo e foi expulso. Com dez jogadores, o Fluminense ainda tentou buscar o ataque, mas sem eficiência. Nada do que tentava chegava com perigo ao gol adversário. Para piorar, aos 16 minutos, Patito, que havia entrado pouco antes, ganhou de Guga, cruzou, e Robson Matheus apareceu bem para ampliar o placar de cabeça.

Mas daí para frente, o jogo ficou mais truncado no meio de campo, sem grande movimentação e sem mudanças no placar. Mas quase saiu o terceiro gol boliviano. Um chute de Patito passou raspando a trave de Fábio. No último lance do jogo, Soteldo fez um gol para o Tricolor, mas estava impedido e o VAR anulou.

BOLÍVAR-BOL 2X0 FLUMINENSE

Copa Libertadores Grupo C – 3ª rodada

Data: 30/04/2026

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

Gols: Robson Matheus, 5’/1ºT (1-0); Robson Matheus 25’/2ºT (2-0)

BOLIVAR-BOL: Lampe; Paz, Arreaga, Guariglio e Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Erwin Vaca, 33’/2ºT), John García (Patito Rodríguez, 11’/2ºT),e Melgar (Saavedra, 26’/2ºT); Dorny Romero e Oyola (Jhon Velasquez, 26’/2ºT),. Técnico: Vladimir Soria.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino (Alisson, 13’/2ºT); Canobbio (Arana, 34’/2ºT), Serna (Soteldo,13’/2ºT) Castillo (John Kennedy, 13’/2ºT). Técnico: Luís Zubeldía.

Árbitro: Derlis Lopes (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR)

VAR: Carlos Figueredo (PAR)

Cartões amarelos: Jhon Garcia, Justiniano (BOL); Bernal, Castillo (FLU)

Cartões vermelhos: Bernal (Flu,3’/2ºT)

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