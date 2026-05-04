"Farei o que Deus falar para minha esposa", diz Endrick sobre futuro e Copa

O atacante Endrick surpreendeu ao comentar sobre os próximos passos da sua carreira depois de brilhar mais uma vez na rodada da Ligue 1 neste útlimo domingo (03). Após marcar mais um gol na vitória de 4 a 2 do Lyon sobre o Rennes, no OL Stadium, ele foi questionado sobre a permanência no futebol francês ou um possível retorno ao Real Madrid. E o jogador deixou a decisão final sob uma perspectiva pessoal e religiosa ao envolver diretamente sua companheira nos planos futuros.

"Farei o que Deus me disser. O que Deus falar para minha esposa. Agradeço a Deus por me trazer para cá. Estou muito feliz por estar aqui. Mas é isso, farei o que Deus me disser para fazer, o que Deus colocar na cabeça da minha esposa para fazer" declarou o jovem brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sucesso no Lyon e o caminho para a Seleção Brasileira

O desempenho de Endrick no Lyon justifica o otimismo por uma vaga na lista final de convocados para a Copa do Mundo. Com oito gols e seis assistências na temporada, o atacante vive um dos melhores momentos da carreira e faz questão de dividir os méritos com o grupo de jogadores do clube francês. O atleta acredita que o ambiente de acolhimento na França serviu como combustível para sua evolução técnica e tática.

"Foi uma das minhas melhores escolhas vir para o Lyon. Agradeço muito a Deus por isso porque eu vim para um time onde me acolheram. Fico muito feliz e claramente, se Deus quiser, e se eu for para a Copa, a culpa é de todo o Lyon" afirmou o atacante.

Brilho de Endrick mantem Lýon no topo da tabela francesa

O brilho individual de Endrick mantém o Lyon vivo na briga direta pelas primeiras posições do Campeonato Francês.

Atualmente na 3ª colocação com 60 pontos, a equipe sustenta uma vaga na zona de classificação para a Champions League e persegue o Paris Saint-Germain e o Lens na reta final da competição. O elenco agora prepara o confronto contra o Toulouse, fora de casa, marcado para o próximo dia 10 de maio.