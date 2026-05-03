Circuito Mundial: Carol Solberg e Rebecca conquistam etapa de Brasília

Rebecca foi mais uma vez brilhante na finalíssima deste domingo contra as italianas no Parque da Cidade: campeãs da etapa na capital do país - (crédito: Divulgação/FIVB)

Filas quilométricas do lado de fora e falta de vaga na acanhada arena central montada para receber a etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Quem conseguiu um cantinho para maratonar nas decisões das medalhas de ouro e de brone masculinas e femininas no fim da tarde deste domingo no Parque da Cidade dificilmente arrastou o pé na esperança de testemunhar a partida entre as brasileiras Carol Solberg e Rebecca Cavalcanti contra as italianas Valetina Gottardi e Reki Orsi Toth.

Valeu a pena. Empurradas desde a apresentação dos nomes das finalistas por uma torcida pilhada, Carol e Rebecca não desperdiçaram a atmosfera nem decepcionaram os súditos: conquistaram a perna candaga do torneio internacional por 2 sets a 0. As parciais foram de 21/14 e 21/18 nas areias do cerrado. Um show à parte da dupla verde-amarela.

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O primeiro set deu pinta de que seria fácil. A dupla brasileiro abriu cinco pontos de vantagem e deu um certo conforto aos torcedores. No entanto, as italianas reagiram e dimuníram a distância para apenas um ponto. Incomodadas, as brasileiras recuperaram o rtimo do início da partica e abriram novamente cinco pontos para acalmar o jogo e fechar o primeiro set com uma exibição impecável por 21/14.

"Não tem arena como a nossa. A gente viaja o mundo inteiro, mas não tem atmosfera como a das nossas arenas" Carol Solberg, na entrevista oficial à FIVB depois do jogo

Masculino

A segunda parcial começou com a Itália esboçando uma reação. Gottardi e Toth abriram vantagem no set e obrigaram as brasileiras a correr atrás no set. Carol e Rebecca equilibraram o confronto, empataram o jogo e abriram dois pontos ao chegar a 8/6. Mas o jogo era de altíssimo nível. Houve empate por 17 x 17 na reta final. O confronto demandou paciência de Jó e o Brasil entregou o título com triunfo por 21 x 18 no Parque da Cidade.

Na "preliminar", a dupla número 1 no ranking masculino do vôlei de praia não brincou no Parque da Cidade. Com sete vitórias em sete jogos e apenas dois sets perdidos, os suecos Jacob Hölting Nilsson e Elmer Andersson conquistaram com autoridade a etapa de Brasília do Corcuito Mundial. No fim da tarde deste domingo, eles derrotaram os poloneses Bryl e Losiak por 2 sets a 0 na quadra principal montada no Estacionamento 12. As parciais foram de 21/16 e 21/15.

"Orgulho imenso do nosso time, orgulho imenso de conquistar a medalha de ouro dentro de casa. Às vezes, nós temos que abrir mão de algumas etapa e isso é muito difícil" Rebecca, em entrevista à FIVB depois do jogo

Jacob Hölting Nilsson e Elmer Andersson se recuperam do baque em Saquarema. Ambos desembarcaram em Brasília abatidos com a derrota no Rio de Janeiro para os noruegueses Anders Mol e Christiam Sorum. Focados, superaram todos os adversários na capital.

O Circuito Mundial de Vôlei de Praia desmonta o circo em Brasília e parte rumo a Ostrava, na República Tcheca, palco da próxima etapa da competição de 27 a 31 deste mês.