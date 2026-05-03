Brasiliense empata no fim, mas segue sem engrenar boa sequência na Série D

Jacaré saiu atrás e insistiu até conseguir o empate. Resultado, no entanto, é ruim no contexto geral da Série D do Brasileirão - (crédito: João Pedro Carvalho)

Brasiliense e Aparecidense empataram por 1 x 1, na tarde deste domingo (3/5), no Estádio Serejão, em Taguatinga, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Luan, para os goianos, e Jean Pyerre, já nos acréscimos da segunda etapa a favor do Jacaré. Com o resultado, o time amarelo continua na quarta posição, agora com sete pontos. A equipe de Léo Roquete segue invicta na competição, mas possui apenas uma vitória. A torcida continua cobrando uma mudança de desempenho na temporada.

Já a Aparecidense chega aos mesmos sete pontos, mas fica na terceira posição devido ao número de vitórias. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (9/5), pela sexta rodada da Série D, que também vai marcar o início do segundo turno da fase de grupos. O jogo será no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jogo

A partida começou e o Brasiliense teve mais posse nos cinco primeiros minutos, mas não construiu nenhuma chance de perigo. O técnico Léo Roquete promoveu mudanças no time titular. Porém, as escolhas não surtiram efeito imediato. Por outro lado, em mais uma falha defensiva, o Jacaré foi seriamente punido.

O Brasiliense teve a bola no ataque, mas Simioni roubou na entrada da área de defesa. O volante saiu bem da marcação e puxou o contra-ataque lançando para Mário na velocidade. No meio do caminho, Montanha parecia ter tranquilidade para efetuar o corte, mas se embolou com a bola e deu de graça no pé de Luan. O camisa 7 teve frieza e tocou de trivela na saída do goleiro, para abrir o placar a favor da Aparecidense, aos oito minutos de jogo.

O clima no Serejão era tenso ainda no começo. A torcida cobrava bastante, mas em campo não houve mudança de postura. O Jacaré até chegou depois com Marlone. O meia recebeu na área e bateu cruzado, mas Pedro Henrique caiu e fez importante defesa. A partida seguiu e o Brasiliense não conseguia encaixar ataques de perigo. Por outro lado, a Aparecidense chegava mais perto de ampliar o placar do que tomar o empate. Chances com Simioni e Lauro dentro da área apareceram e passaram perto.

Ainda aos 25 minutos da primeira etapa, o técnico Léo Roquete resolveu mudar as peças. O treinador colocou João Victor e sacou Montanha do time titular. O camisa 11 saiu extremamente vaiado de campo e visivelmente abalado. Os visitantes continuaram chegando perto do segundo gol. Em mais uma oportunidade, Kleberson arriscou de fora da área, mas Jefferson Hermes, que está substituindo o titular Matheus Kayser após a falha no clássico contra o Gama, espalmou para escanteio.

A Aparecidense tinha mais de volume de jogo. Mas, já na parte final do primeiro tempo, o Brasiliense conseguiu encaixar ataques e também ofereceu perigo. A maior chance veio com cabeçada de Vitor Xavier na trave após cruzamento de Jhonatan Moc. No rebote, Jackson finalizou, mas tirou demais e mandou para fora. A melhor oportunidade do Jacaré saiu aos 45 minutos da primeira etapa.

Empate no fim

Assim como no fim da primeira etapa, o Brasiliense seguiu em busca do empate. Léo Roquete exerceu mudanças. Colocou Jean Pyerre e Serginho no lugar de Hippolito e Vitor Xavier no intuito de povoar mais o meio campo de ataque. Nos primeiros minutos, o Jacaré apostava na bola área. Fábio Sanches tentou duas vezes após cobrança de falta: uma pegou na trave e a outra passou perto. A Aparecidense fechou a casinha e buscou sair em contra-ataque, porém, sem sucesso. Com o passar dos minutos, o clima ficou mais tenso no Serejão.

O Brasiliense tinha posse, mas não transformou o domínio em chances claras. Léo Roquete colocou Renê Silva na ponta para aumentar a velocidade nas transições ofensivas. Na primeira bola dele, o camisa 21 chegou até a linha de fundo em bela jogada individual e serviu Jean Pyerre em condição dentro da área, mas o chute veio no meio e Pedro Henrique salvou a Aparecidense mais uma vez.

Já na parte final, o Brasiliense começou a ir para o tudo ou nada. Mais uma substituição foi feita. Desta vez, o atacante Anderson Magrão entrou no lugar do lateral Netinho. O Jacaré necessitava pontuar para abrir vantagem em relação ao Primavera, a primeira equipe fora da zona de classificação para o mata-mata.

Mesmo com as mudanças e o controle do jogo, o Brasiliense não transformava o domínio em lances capitais. Porém, Renê Silva mudou o jogo pela direita. O ponta abusava dos dribles e tentava servir os companheiros na área, mas ninguém aparecia para completar. Em mais uma jogada individual pela direita, a defesa goiana deu rebote e Serginho emendou de longe, mas Pedro Henrique fez mais uma defesa importante.

O relógio estourou os 45 minutos e mais seis foram acrescidos pela arbitragem. Em campo, o Brasiliense ainda tentava, mas a defesa da Aparecidense minava as chances criadas. Na insistência, o Jacaré chegou ao empate. Aos 54 minutos da segunda etapa, Victor Sallinas escorou de cabeça para Fábio Sanches. O zagueiro fez o pivô para Jean Pyerre bater de primeira, sem chances para Pedro Henrique. Empate no último lance e muita reclamação do lado goiano com tempo de acréscimo. Isso resultou na expulsão de Kleberson no fim.

Ficha técnica

Brasiliense 1 x 1 Aparecidense

Série D do Brasileirão - 5ª rodada

Estádio Serejão, 3 de maio, 16h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Público e renda: não divulgados

Brasiliense

Jefferson Hermes, Netinho (Anderson Magrão), Fábio Sanches, Victor Sallinas, Jhonatan Moc, Hippolito (Jean Pyerre), Marcos Jr, Marlone (Renê Silva), Montanha (João Victor), Vitor Xavier (Serginho) e Jackson

Técnico: Léo Roquete

Gols: Jean Pyerre (54’ 2T)

Aparecidense

Pedro Henrique, Kleberson, Jefferson, Renato, Lima, Mário, Luan (Pitaluga), Simioni (Rodrigo), Rapahel Luz (Dourado), Bruninho (Bajé) e Lauro (Kaique)

Técnico: Augusto Fassina

Gols: Luan (18’ 1ºT),

Cartões: Kaique (amarelo), Kleberson (vermelho após dois cartões amarelos)

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz