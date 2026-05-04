Botafogo planeja vender Montoro e estabelece valores

Montoro não deve permanecer no Botafogo após a Copa do Mundo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo passará por uma grande reformulação ainda em 2026. Além das iminentes saídas de Barboza e Danilo, o Glorioso também planeja vender outro nome. Trata-se de Montoro. O Alvinegro, aliás, estabeleceu os valores para vender a joia argentina após a Copa do Mundo. A venda dos principais ativos é considerada necessária para aliviar os problemas financeiros.

Recentemente, a SAF do Botafogo revelou que a dívida ultrapassou a marca de R$ 2 bilhões. Aliás, a consultoria BDO, contratada para fazer a auditoria do balanço financeiro de 2025, apontou incerteza sobre a continuidade operacional da SAF. Nesse cenário, o Glorioso precisa encontrar soluções para as dívidas de curto prazo, que gira em torno de R$ 1,3 bilhão.

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Assim, o Botafogo planeja vender Montoro por um valor entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 146,3 milhões e R$ 175,6 milhões), de acordo com o ge. Ainda não há propostas, mas a expectativa é que chegue em breve. Além disso, o Alvinegro projeta receber algo em torno de 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 204 milhões e R$ 234 milhões) com as vendas do argentino e Danilo.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Montoro chegou ao Botafogo em junho de 2025 e custou 9 milhões de dólares (R$ 50,7 milhões na cotação da época). O jogador, de 19 anos, é considerado uma das grandes joias do futebol argentino para o futuro e interessa ao futebol europeu. Ao todo, o jovem soma 46 jogos, seis gols e três assistências com a camisa alvinegra.