Robert Renan vira "carrasco" de rivais em clássicos com Vasco

Robert Renan virou uma espécie de "carrasco" dos rivais. Autor de um dos gols do empate do Vasco contra o Flamengo por 2 a 2, neste último domingo (3/5), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão, o zagueiro marcou apenas pela segunda vez com a camisa vascaína. E, mais uma vez, balançou as redes contra um rival.

Além do gol contra o Flamengo, Robert Renan já tinha marcado contra o Fluminense, no jogo de volta da semifinal do Carioca deste ano. Aliás, esse gol foi o primeiro da sua carreira. Até então, o jogador com passagens por Corinthians e Internacional ainda não tinha balançado as redes como profissional (subiu em 2022).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Curiosamente, os dois gols foram através de bola aérea. No clássico com o Fluminense, Robert Renan aproveitou o rebote e marcou. Já contra o Flamengo, subiu sozinho e fez de cabeça. Ambas partidas terminaram empatadas. Na semifinal do Carioca, o Vasco acabou eliminado. Desta vez, o empate teve sabor de vitória e o ponto teve mais importância no Brasileirão.

Contratado em agosto do ano passado, Robert Renan chegou ao Vasco por empréstimo até junho deste ano. Na chegada, revelou que realizou um sonho da família. O zagueiro, aliás, era torcedor do Gigante da Colina na infância. Assim, rapidamente se tornou um pilar do time. Ao todo, soma 43 jogos e dois gols. Em 2026, são 23 jogos e dois gols.