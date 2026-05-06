Evertton Araújo atinge maior sequência como titular no Flamengo

Contratado em definitivo pelo Flamengo em dezembro de 2023, o volante Evertton Araújo vive seu melhor momento pelo clube. Hoje aos 23 anos, o jogador, oriundo do Volta Redonda, passa atualmente pelo maior período consecutivo no time titular rubro-negro, com nove jogos.

Com diversos problemas no setor de meio-campo, Araújo tornou-se peça importante no esquema do técnico Leonardo Jardim. Afinal, mesmo com elenco recheado, o Rubro-Negro não passa impune de lesões, casos dos titulares Erick Pulgar e Lucas Paquetá.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disso, Nicolás De la Cruz não consegue encontrar espaço como titular definitivo, visto que não emplaca sequência de jogos por questões físicas. Araújo, que já chamou a atenção de times europeus, aproveita a brecha para atingir sua maior sequência desde que chegou ao clube.

Jovem volante engrena como titular do Flamengo

Ele é titular desde a partida contra o Santos, dia 5 de abril, no Maracanã, pelo Brasileirão. Na ocasião, ele substituía o suspenso Pulgar, expulso no jogo contra o Red Bull Bragantino, na rodada anterior. Desde então, não mais saiu do time, atuando com três companheiros diferentes.

Primeiro, com Jorginho, que se machucou no jogo em questão contra o Santos e ficou fora por um período. De la Cruz, então, foi seu parceiro na "volância" no jogo seguinte, contra o Cusco (PER), na estreia do Flamengo na Libertadores. Paquetá, então, virou sua dupla até se machucar, contra o Bahia, no dia 19.

Gol e moral elevada

Com as múltiplas lesões no elenco, De la Cruz o fez companhia na partida contra o Vitória, na Copa do Brasil. E foi nesse jogo que Evertton Araújo marcou pela primeira vez na temporada – a terceira na carreira. Ele foi um dos destaques no triunfo por 2 a 1, que deu vantagem ao Flamengo na quinta fase do torneio mata-mata.

Por fim, voltou a fazer dupla com Jorginho, recuperado de lesão. Já são três jogos seguidos com ambos atuando juntos, em vitória sobre o Atlético-MG (exibição de gala), e empates contra Estudiantes (1 a 1) e Vasco (2 a 2). Ao todo, Evertton tem 21 jogos na temporada, caminhando a passos largos para superar sua maior marca na carreira: 36, em 2025. No ano em questão, foi titular 21 vezes, contra 18 de 2026. A tendência, dessa forma, é que supere em breve tais números.