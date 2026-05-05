Grêmio vence Deportivo Riestra fora e assume liderança na Sul-Americana

O Grêmio está vivo na Sul-Americana. Mesmo fora de casa, o Tricolor fez uma atuação consistente e venceu o Deportivo Riestra por 3 a 0 nesta terça-feira (5), pela 4ª rodada da fase de grupos. Carlos Vinicius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite marcaram os gols no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Com a vitória, o Grêmio chegou a sete pontos e assumiu a liderança do Grupo F. Agora o Tricolor depende somente das próprias forças para buscar a classificação direta para as oitavas de final. A segunda colocação leva o time para a disputa do playoff com um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

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O time comandado por Luís Castro entrou pressionado após dois empates seguidos por 0 a 0, contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão, e diante do Palestino, pela Sul-Americana. Além disso, o Grêmio não vencia como visitante havia mais de 100 dias. O jejum foi encerrado nesta terça. A última vitória longe da Arena tinha sido em 21 de janeiro, contra o Guarany de Bagé, pelo Campeonato Gaúcho.

Já o Deportivo Riestra permanece com quatro pontos e caiu para a terceira colocação do grupo, complicando sua situação na luta pela liderança. Apesar da derrota, o time argentino vinha em recuperação. Na rodada anterior, havia conquistado sua primeira vitória internacional ao bater o Montevideo City Torque, atual vice-líder da chave. Antes disso, também acumulou resultados positivos no Campeonato Argentino, com triunfo sobre o Independiente e empate diante do Lanús.