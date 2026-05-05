Grêmio vence Deportivo Riestra fora e assume liderança na Sul-Americana

O Grêmio está vivo na Sul-Americana. Mesmo fora de casa, o Tricolor fez uma atuação consistente e venceu o Deportivo Riestra por 3 a 0 nesta terça-feira (5), pela 4ª rodada da fase de grupos. Carlos Vinicius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite marcaram os gols no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com a vitória, o Grêmio chegou a sete pontos e assumiu a liderança do Grupo F. Agora o Tricolor depende somente das próprias forças para buscar a classificação direta para as oitavas de final. A segunda colocação leva o time para a disputa do playoff com um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O time comandado por Luís Castro entrou pressionado após dois empates seguidos por 0 a 0, contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão, e diante do Palestino, pela Sul-Americana. Além disso, o Grêmio não vencia como visitante havia mais de 100 dias. O jejum foi encerrado nesta terça. A última vitória longe da Arena tinha sido em 21 de janeiro, contra o Guarany de Bagé, pelo Campeonato Gaúcho.
Já o Deportivo Riestra permanece com quatro pontos e caiu para a terceira colocação do grupo, complicando sua situação na luta pela liderança. Apesar da derrota, o time argentino vinha em recuperação. Na rodada anterior, havia conquistado sua primeira vitória internacional ao bater o Montevideo City Torque, atual vice-líder da chave. Antes disso, também acumulou resultados positivos no Campeonato Argentino, com triunfo sobre o Independiente e empate diante do Lanús.
Saiba Mais
- Esportes Libertadores: Palmeiras vence Sporting Cristal e retoma liderança
- Esportes Sul-Americana: Galo abre 2 x 0, mas empata ao Juventud e se complica
- Esportes Rayssa Leal volta a andar de skate após lesão no joelho: 'Foram 40 dias de cuidado e carinho'
- Esportes Kimi Antonelli quebra recordes e lidera renascença italiana na Fórmula 1
- Esportes Fluminense anuncia contratação do atacante Hulk
- Esportes Autódromo de Brasília acelera com nova etapa do Mega Drift