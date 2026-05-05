Palmeiras anuncia saída da Libra: "Atitudes egoístas inviabilizaram a coesão"

Palmeiras faz críticas à Libra e deixa o grupo - (crédito: Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

O Palmeiras comunicou, nesta terça-feira (5/5), a decisão de se retirar da Libra por divergências relacionadas ao papel desempenhado pelo bloco. Assim, a diretoria do clube paulista afirmou que a saída não significa que irá aderir a outra associação.

O Alviverde elogiou as conquistas do grupo, como o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. No entanto, informou que prefere acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga única, que no momento tem sido conduzida pelo âmbito institucional da CBF.

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"É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança", diz um trecho da nota divulgada pelo clube.

Vale lembrar que nos últimos meses houve um atrito entre Palmeiras e Flamengo. O Alviverde, inclusive, ameaçou acionar o Rubro-Negro na Justiça por conta do bloqueio dos repasses de uma parcela dos direitos que o clube carioca obteve na Justiça do Rio de Janeiro.

Confira na íntegra a nota oficial do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras comunica que formalizou nesta terça-feira (5/5) a decisão de se retirar da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro), por divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco.

Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.

É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas quando não predatórias inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.

Desse modo, a LIBRA acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se, na prática, como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais.



A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita.